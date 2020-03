En özel günlerden biri olan Kadınlar Gününde; arkadaşımıza, sevgilimize, eşimize, hatta annemize hangi mesajları yollamalıyız? Neler yazmalıyız? İşte en güzel 8 mart dünya kadınlar günü mesajları....

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

Güneş kadar sıcak, kar tanesi kadar berrak, yağmur kadar saf ve temiz bir ömür dileğiyle... Kadınlar günün kutlu olsun!

Her kadın birer çiçektir; ilgi ve sevgiye layıktır. Başımızın tacı tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun...

Kadınlar toplumumuzun mimarlarıdır, bir toplumun gelişmesi, değişmesi ve aile yapısı tamamen kadına bağlıdır. Ne yaparsak yapalım asla onların hakkını ödeyemeyiz. Kadınlar Gününüz kutlu olsun!

Bu hayatta sahip olduğum her şeyim, dünüm, bugünüm, yarınım canım kadınım kadınlar günün kutlu olsun... Seni çok seviyorum.

Medeniyetlerin devamı ve tekamülü için de kadınların önemi erkeklerden az değildir. Kadınların topluma katkısı, senenin bir günü değil her günü saygı ve sevgiyle takdir edilmesi gerekir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir, hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum, kadınlar günün kutlu olsun sevgili anneciğim...

Fedakarlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et deseler hiç düşünmeden ANNEM derdim... Canım annem seni bir zaman değil her zaman seviyorum, Anneciğim, Kadınlar günün kutlu olsun.

Benim için her şeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri paha biçilemeyen dünyanın en güzel kadınına; Kadınlar günün kutlu olsun!

"Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin!" Mustafa Kemal Atatürk

"Dünyada her şey kadının eseridir." Mustafa Kemal Atatürk

Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır. 8 Mart dünya kadınlar gününüz kutlu olsun.

Mesafeler uzak olsada,yuregim hep senin canim..Kadınlar günün kutlu olsun.

Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili annecigim...

Canım arkadaşım, sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

Hayatımızın her bir anına dokunan, anlamlandıran kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü içtenlikle kutluyorum.

Sadece bugün değil her gün kıymetli olduğunu hissettirelim onlara…

8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlu olsun. Yeri geldiğinde anne, yeri geldiğinde içten bir arkadaş bazen de değerli bir eş…Onlar bizim baş tacımız. 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlu olsun. Kadın annedir, kadın evi yuva yapandır, kadın iş kadınıdır, kadın emektar’dır. Kadınlarımızın kıymetini bilelim. 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlu olsun.

Her kadın bir annedir.. ve her erkeğin annesine gösterdiği saygıyı diğer kadınlara da göstereceği bir dünyada yaşama dileğiyle..

Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun. Kadının ve erkeğin, farklılıkları nedeniyle düşman olduğu günleri geride bıraktığı; kusursuz bir dayanışma içinde birbirlerine sarıldığı nice güzel günlere…

Sorumlulukların kadına yüklenmemesi eşitlik saygı sevgi ve hoşgörü olması dileğiyle tüm kadınların dünya kadınlar günü kutlu olsun.. Erkeğin ADAM olduğu yerde KADINA her gün kadınlar günüdür. Keşke kadınlarımızın değerini bir gün değilde hergün bilsek.. Kutlu olan budur…

Mücevher gibidir, bir kadının gözyaşları. Onlar damladıkça, sizin değeriniz düşer. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü canı gönülden kutlarım. Güneş yüzlü annem, ellerinden öperim. Kadınlar günün kutlu olsun..

Mesafeler uzak olsa da, yüreğim hep senin canım.. Kadınlar günün kutlu olsun. Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler kadınlar günün kutlu olsun.. Her kadın bir çiçektir. Bu özel günlerinde onlara bir çiçek hediye edelim. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Sen o kadar bir şey söylemeden gidersin ki; üstüne milyonlarca bir şey söylenir.

Kadınlar günün kutlu olsun. Sen o kadar bir şey söylemeden gidersin ki; üstüne Kadınlar Günü Sözleri milyonlarca bir şey söylenir. Kadınlar günün kutlu olsun…

Her şeye değer senin sonsuz sevgin. Seni çok arıyorum. Çok özledim. Kadınlar günün kutlu olsun biricik meleğim. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

Kadının detaycı ve ince düşünme biçiminin dünyada yaygınlaşması ve böylece dünyada bir dengenin sağlanması dileğiyle…

Kadınlar olmasaydı dünyadaki hiçbir şeyin önemi kalmazdı. En kıymetli varlık olan kadınların dünya kadınlar günü kutlu olsun. Benim için her şeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri paha biçilemeyen dünyanın en güzel kadınına; Kadınlar günün kutlu olsun!

Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Aşkım seni çok seviyorum! Belki sevgimi her zaman gösteremiyor olabilirim ama sen bunu daima biliyorsun. Kadınlar günün kutlu olsun sevgilim.

Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili anneciğim..

Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin, annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyiki varsın, seni çok seviyorum kadınlar günün kutlu olsun.

Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili anneciğim…

Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

Mеğеr dilimdеki vе bеynimdеki еn güzеl kеlimе sеnin adınmış. Sana hеr sеslеndiğimdе ya acım dinmiyor ya da sеvgim coşuyor. Kadınlar günün kutlu olsun.

Cumhuriyеtimizin odak noktasında yеr alan kadınlarımız, modеrn vе çağdaş günlеrе gеlmеmizdе önеmli görеvlеr başarmışlardır. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Hеr zaman nе istеdiğini bilеn, еrkеğinin ardında ona dеstеk vеrеn, çocuklarının başında koruyup kollayan kadınlar… Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun…

Kadının vе еrkеğin toplumda tam anlamıyla еşit olduğu; еrkеğin dе bu еşitliğin gеtirilеrindеn önеmli bir kazanım sağlayabildiğini görеcеği aydınlık günlеrе… Kadının vе еrkеğin, farklılıkları nеdеniylе düşman olduğu günlеri gеridе bıraktığı; kusursuz bir dayanışma içindе birbirlеrinе sarıldığı nicе güzеl günlеre..

Kadın, doğası gereği zayıftır; ama acıya en çok o dayanır. Kadının direncini kıran tek şey; hayal ettiği kişinin boş çıkmasıdır. Hiç bir kadının hayali boşa çıkmasın Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun

Kadın; denizin dibindeki inci, parlaklığıyla gözleri alan yakuttur. Küçük şeylerden mutlu olan, mutlu olduğunu da, mutlu olmasına sebep olanı da unutmayandır.

İnsan olmanın vesilesidir. Havva'dır kadın. Sevgilinin can damarı Amine'dir. Latife eş Hatice'dir. Bir iffet abidesi Meryem'dir.

8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

Güneş yüzlü annem, ellerinden öperim. Kadınlar günün kutlu olsun

Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler. Kadınlar günün kutlu olsun.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

Aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum. Kadınlar günün kutlu olsun.

Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım.

Sen o kadar bir şey söylemeden gidersin ki; üstüne milyonlarca bir şey söylenir. Kadınlar günün kutlu olsun…

Analarımız, bacılarımız, hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadınlar Gününü kutluyorum.

Emek veren, acı çeken, özlem duyan, hakkını savunan tüm kadınlar 8 Mart Kadınlar Günü Kutlu Olsun.

Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ya da bir diğer adıyla Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Kadın hakları dünyanın dört bir yanında büyük etkinliklerle gündeme geliyor. Peki 8 Mart Kadınlar Günü neden, nasıl ortaya çıktı? Bu bir kutlama mı, protesto mu? Tüm detaylar haberimizde...

Dünya Kadınlar Günü 100 yılı aşkın süredir var. Her yıl gündem farklı. Bu yıl ise 30'u aşkın ülkede kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nde iş bırakma eylemleri düzenliyor. Dünya Kadınlar Günü ile ilgili bilmeniz gerekenleri derledik.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü neden, nasıl ortaya çıktı?

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ TARİHÇESİ;

1908 ekonomik krizinden sonra ücretler epey düşmüş, kullanılan iğne-iplik, elektrik ve oturulan sandalyelerin ücreti işçilerden kesilmeye başlamıştı. 65 saate varan haftalık çalışma süreleri bazen 75 saate çıkıyordu. Triangle fabrikasının sahipleri Harris ve Blanck, sendika karşıtı tutumlarıyla tanınıyordu.1909 sonbaharında 150 sendikalının işine son verilmişti.

22 Kasım 1909'da, İLGWU'ya bağlı Local 25 Sendikası, genel grev çağrısı yaptı.

Temel talepleri, alt işveren (o dönemdeki taşeronluk) uygulamasına son verilmesi; 52 saatlik çalışma haftası; günlük ücretsiz fazla mesainin 2 saati aşmaması; ücretlerde yapılan malzeme ve elektrik bedeli kesintilerine son verilmesiydi.

ABD tarihi belgelerinde "en büyük kadın grevi" olarak adlandırılan grev, Şubat 1910'da sona erer. Çoğu talepleri kabul edildi. Sadece Triangl Gömlek Firması hariç.

Takvimler 1911’in 25 Mart’ını göstermektedir. Asch binasının son üç katında faaliyet gösteren Triangle Gömlek Firması’nda sönmemiş bir sigara izmaritinden kaynaklandığı tahmin edilen yangın, sekizinci katta başladı.

Kağıt ve kumaş artıklarıyla dolu olan atölyede yangın hızla yayıldı ve önce dokuzuncu katı sonra onuncu katı sardı. Çıkan yangın pek çok işçiye mezar oldu.

Hayatını kaybeden 146 kişiden 129’u kadın, bunların 48’i sendika üyesiydi. 5 Nisan’da 80.000 bin kişilik bir cenaze yürüyüşü düzenlendi. Kadın Sendikalar Birliği ve Local 25 Sendikası matem yürüyüşünü protestoyla birleştirdi. Yüzbinlerce işçi o gün iş bırakarak protesto yürüyüşüne katıldı.

8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak anılmasını Clara Zetkin önerdi.

8 Mart dünya kadınlar günü Türkiye'de ne zaman kutlanmaya başlandı?

Türkiye’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında “Emekçi Kadınlar Günü” olarak kutlanmaya başlandı. 1975 yılında ve onu izleyen yıllarda daha yaygın, ve yığınsal olarak kutlandı, kapalı mekanlardan sokaklara taşındı. “Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı” programından Türkiye’nin de etkilenmesiyle, 1975 yılında “Türkiye 1975 Kadın Yılı” kongresi yapıldı. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nden sonra dört yıl süreyle herhangi bir kutlama yapılmadı. 1984′ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından “Dünya Kadınlar Günü” kutlanmaya devam ediliyor

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ HANGİ ÜLKEDE TATİL?

Özbekistan'da 8 Mart dünya kadınlar günü resmi tatildir.

8 Mart dünya kadınlar günü ile ilgili şiirler

Adı Kadın Yüreği Yangın

Adı kadın

Anadır bacıdır kadın

Candır cananadır, eşdir kadın

Eli öpül esidir, duygu selidir kadın

Anlattıkça çoğalan, çoğaldıkça güçlenen kadın

Adı kadın yüreği yangın, acılarla yoğrulan kadın

Gözyaşlarını içine akıtan kadın

Eşinin şekillendirdiği kalıba giren kadın

Sorgusuz sualsiz istenileni yapan kadın

Gözü yaşlı, bağrı yaslı kadın

Daha küçücük bir kızken gelin edilen kadın

Ne olduğunu anlamadan bebe karnına koyulan kadın

Küçücük bir çocukken çocuk doğuran kadın

Ummanda kaybolan kadın

Adı kadın

Yüreği yangın kadın... (SERAP ATAY)

Ne Kadınlar Sevdim Zaten Yoktular

Ne kadınlar sevdim zaten yoktular

yağmur giyerlerdi sonbaharla bir

azıcık okşasam sanki çocuktular

bir akşam korkudan gözleri sislenir.

ne kadınlar sevdim zaten yoktular

böyle birsevmek görülmemiştir

hayır,sanmayınki beni unuttular

hala ara sıra mektupları gelir.

gerçek değildiler birer umuttular

eski bir şarkı belki bir şiir

ne kadınlar sevdim zaten yoktular

yanlızlıklarımda elimden tuttular

uzak fısıltıları içimi ürpertir

sanki gök yüzünde birer buluttular

nereye kayboldular şimdi kim bilir

ne kadınlar sevdim zaten yoktular

böyle bir sevmek görülmemiştir (ATTİLA İLHAN)

Anacığım

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl?

Kaç geceler bana ninni söylerdi,

Hasta olunca oydu başucumda bekleyen,

Biraz yorulmayayım, üzülmeyeyim, hemen

Alır kucağına okşardı, saçlarımı öperdi.

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl?

Uzun kış geceleri masal masaldı.

Güzel çoban kızları, iyi kalpli sultanlar,

Bir suyun akışı gibi geçip gitti zamanlar

Şimdi ne o dünkü çocuk, ne de o masal kaldı.

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl?

Yıkayan oydu mürekkep lekeli parmaklarımı.

Akşam biraz geciksem yollara düşerdi .

Sokağa çıkarken «Yavrucuğum üşütme» derdi.

Hemen bir kazak örerdi biraz boş kaldı mı.

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl?

Bilirim yine kalbinde yerim anacığım.

Selam sana Kadınlar Günü İstanbul'dan.

Yeni dönmüşçesine bir akşam okuldan,

Vefalı ellerinden öperim anacığım. (ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN)

Dünya Kadınlar Günü

Her kadın kutsaldır,sakın unutma

Kutsal cennet serilmiş o kadına

Değer ver kadına,baksın tadına

Yaşam tadım adın,kutsaldır kadın

Kadın,en zirvede açan kardelen

Karlara inat çiçek açar kadın

Dağ zirvesi erkek,kadın bir çiçek

Yaşam tadım adın,kutsaldır kadın

Kadından kadına saygı duyalım

Onlara sahip çıkalım sevgiyle

Sezgisi güçlüdür sevgisi gibi

Yaşam tadım adın,kutsaldır kadın

Kadınlar günü kutlu olsun kalpten

Her güzelin eli öpülür,inan

Saygı sevgim senin olsun,ey kadın

Yaşam tadım adın,kutsaldır kadın! (SELİM TEMİZ)

Dünya Kadınlar Günü

Bugün dünya kadınlar günü

Aklıma geldi anamın yüzü

Mavi mavi iki gözü

Ve hep gülen yüzü

Bugün dünya kadınlar günü

Kadınlara bir gün yetmez

Kadınların çilesi hiç bitmez

Kadınların çektiğini kimse çekmez

Bugün dünya kadınlar günü

Anam, bacım, teyzem

Size yetmez 8 Mart günü

Her gün sizlere kadınlar günü (ALPAY TÜRKOĞLU)

Kadın Hakkı

Bak ağlıyor için için,

Hani nerde kadın hakları

Çalışırız geçim için,

Hani nerde kadın hakları

Meclislerden yerilmişiz,

Aklı kısa görülmüşüz,

Hep zorula verilmişiz,

Hani nerde kadın hakları

Kirmanını eğirmez mi,

Hamurunu yoğurmaz mı,

Seni beni doğurmaz mı,

Hani nerde kadın hakları

Tık demeden dövülürüz,

Ana avrat sövülürüz,

Sık sık evden kovuluruz,

Hani nerde kadın hakları

Derde yoğa alışığız,

Çilelerle buluşuğuz,

Birkez gülsek yılışığız,

Hani nerde kadın hakları

Hatuni'yim ne diyeyim,

Bitmezki daha sayayım,

Cevap verin de duyayım,

Hani nerde kadın hakları (AŞIK HATUNİ)

Kadınım

Anlatmak istesem seni

Dilim dönmez ki kadınım

Resmetmek istesem seni

Kalem çizmez ki kadınım

Katlandın hep şu huysuza

Sabır gösterdin arsıza

Gönlünü çalan hırsıza

Akıl ermez ki kadınım

İki kız bir oğlan verdin

Onlardı tek senin derdin

Ömrünü bizlere serdin

Gücün yetmez ki kadınım

Muhtaç olmayalım diye

Kaçıp koştun biteviye

Sendeki bu özveriye

Neler denmez ki kadınım

Rabbim alsın benimkini

Çok uzatsın seninkini

Halil senin kıymetini

Sanma “bilmez ki” kadınım... (HALİL MANUŞ)