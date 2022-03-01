8 Mart Dünya Kadınlar Günü resmi tatil mi 2022? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hangi güne denk geliyor, ne zaman?

Mart ayına girilmesiyle birlikte yine birçok kişinin gündemine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü geldi. Özel bir gün olan 8 Mart için resmi tatil olup olmadığı ise akıllarda soru işareti olarak yer ediniyor. Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış olan bu anlamlı gün hakkında planlar yapılmaya da başlandı. Peki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hangi güne denk geliyor, ne zaman? İşte o soruların cevapları...

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ 2022?

8 Mart özel ve anlamlı gün olduğu için özellikle kadınlar tarafından resmi tatil mi olduğu konusu merak edilse de ülkemizde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü resmi ilan edilmedi. Bu yüzden Türkiye'de iş yerleri 8 Mart'ta açık olacak ve işçiler de çalışmalarını sürdürecek. Ancak Çin, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Küba, Ukrayna, Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Moldova gibi birçok ülkede ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü birçok tatil günlerinden biri.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR, NE ZAMAN?

8 Mart Dünya Kadınlar günü 2022 yılında Salı gününe denk geliyor. Bu doğrultuda iş günü olan Salı günü resmi tatil olmaması sebebiyle çalışmalar devam edecek. 8 Mart 2022 Salı günü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınların bu özel ve anlamlı günü kutlanacak.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE NE OLDU?

Amerikan tarihinde kara bir leke olarak anılan ve belki de bu katliamın biraz olsun unutulabilmesi için kutlama günü olarak ilan edilen 8 Mart, aslında kadınlarının direnişinin sembolü olarak kabul görmüştür.

8 Mart 1857 tarihinde, ABD'nin New York eyaletinde çalışan 40 bin kadın dokuma işçisi, daha iyi şartlar sunulması talebiyle çalıştıkları fabrikada greve başladı. Ancak bu kadar ses getiren bir eylem, fabrika sahipleri ve hükümetin hoşuna gitmemiş olsa gerek polisler, grev yapan kadınlara orantısız güç uygulayarak onları fabrikaya kilitledi. Ardından çıkan yangında, fabrikada kilitli olan kadın işçilerden 129'u yanarak can verdi. Acı çığlıklarla yaşamını yitiren kadınların cenaze törenine 10 binden fazla insan katıldı.

RESMİ TATİL GÜNLERİ 2022

1 Ocak 2022 Yılbaşı Tatili

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2022 Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı Arifesi

2,3,4 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı

19 Mayıs 2022 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

8 Temmuz Cuma Kurban Bayramı

15 Temmuz 2022 Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2022 Zafer Bayramı

Cumhuriyet Bayramı