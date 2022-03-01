8 Mart Dünya Kadınlar Günü sözleri sevgiliye mesaj 2022 | Eşime 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları 2022

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8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ SÖZLERİ SEVGİLİYE MESAJ 2022 | EŞİME 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 2022

Onlardan olduğumuz ve yaşamımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

Kadınlarımız olmazsa toplumun olamayacağı bilinci ile eli bereketli, gönlü sevgi dolu fedakar kadınlarımızın, sadece bir gün değil her gün hak ettikleri değeri görmesi temennisiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.

Güneş kadar sıcak, kar tanesi kadar berrak, yağmur kadar saf ve temiz bir ömür dileğiyle... Kadınlar günün kutlu olsun!

Kadınlar toplumumuzun mimarlarıdır, bir toplumun gelişmesi, değişmesi ve aile yapısı tamamen kadına bağlıdır. Ne yaparsak yapalım asla onların hakkını ödeyemeyiz. Kadınlar Gününüz kutlu olsun!

Kısa bir mesaj olmalı bu. Sana binlerce öpücük ve sevgi yolluyorum buradan.. Bil ki unutulmadın.. Kadınlar günün kutlu olsun!

Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler kadınlar günün kutlu olsun..

Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin.

Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

Can dostum biricik arkadaşım 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun

Kadın bir gün değil her gün hatırlanmalıdır; kadınlar günümüz umutla dolu yarınlara olsun… Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir. Kadına saygılı ol!

Hakkı ödenemeyecek olan kadınların 8 Mart kadınlar günü kutlu olsun

Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutlar, sevginin, şefkatin ve özverinin timsali olan kadınlarımıza sevgilerimi ve selamlarımı sunarım.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadınlar Gününüz kutlu olsun.

Kısa bir mesaj olmalı bu. Sana binlerce öpücük ve sevgi yolluyorum buradan.. Bil ki unutulmadın.. Kadınlar günün kutlu olsun!

Kaç defa başarısız olduğumun bir önemi yok, tekrar denemek için beni motive edecek bir güç olduğunu biliyorum. Her zaman benim için orada olan karım, Kadınlar Günün kutlu olsun!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü‘nün tüm dünyada ve ülkemizde her türlü bedeni ve ruhi şiddetten uzak, adalete, eşitliğe, barışa ve huzura katkı sağlayıp, geleceğe güvenle bakmamıza vesile olması temenni ediyor, başta eşim olmak üzere tüm kadınların gününü kutluyorum.

Eğer yanınızda olsaydım size sımsıkı sarılır, yaşam boyu gözlerinizdeki ışıltının devam etmesini, huzurlu bir hayat sürmenizi dilerdim. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

“Dünyayı kadınlar yönetiyor olsaydı hiç savaş yaşanmazdı ancak 28 günde bir derin müzakereler yaşanırdı.” Robin Williams

"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz umutla dolu yarınlara olsun…"

“Dünyada her şey kadının eseridir.” Mustafa Kemal Atatürk

Yapman gereken tek şey gülümsemek, çünkü sen güldüğünde dünyadaki her şey değişiyor. Ne kadar muhteşem bir kadın olduğunu kelimelerle ifade etmek çok zor sevgilim, Kadınlar Günün kutlu olsun!

Kadın insandır, bizler insanoğlu... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

Aklınıza koyduğunuz her şeyi yapabilirsiniz ... En derin denizde yüzebilir, en yüksek zirveye tırmanabilirsiniz… Güçlü, güzel, şefkatli, sevgi dolu, merhametli… Kelimelerin ifade edebileceğinden çok daha fazlasınız! Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

Hayatı güzelleştiren ve mükemmel kılan kadınlardır. Onlara toplumdaki tüm işlere katılma fırsatı vererek saygı gösterin. Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun!

Dünya kadınlarının ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun

Mesafeler uzak olsa da, yüreğim hep senin canım.. Kadınlar günün kutlu olsun.

Onlar; sevimli kızlarımız, tatlı kız kardeşlerimiz, güzel sevgililerimiz, sevgili eşlerimiz, mükemmel annelerimiz… Onlar hayatımızın anlamı… Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun!

Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım.

Kadın benzerliktir ve bence karşıtlıktır. Her şey bir uyak içerisine girer, her şey birbirine seslenir ve yanıt verir.

Yanımda hep bir kaya gibi durdun, benim en büyük destekçim oldun ve her zaman bana ilham verdin sevgilim. Kadınlar Günün kutlu olsun!

Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, moden ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE NE OLDU?

Amerikan tarihinde kara bir leke olarak anılan ve belki de bu katliamın biraz olsun unutulabilmesi için kutlama günü olarak ilan edilen 8 Mart, aslında kadınlarının direnişinin sembolü olarak kabul görmüştür.

8 Mart 1857 tarihinde, ABD'nin New York eyaletinde çalışan 40 bin kadın dokuma işçisi, daha iyi şartlar sunulması talebiyle çalıştıkları fabrikada greve başladı. Ancak bu kadar ses getiren bir eylem, fabrika sahipleri ve hükümetin hoşuna gitmemiş olsa gerek polisler, grev yapan kadınlara orantısız güç uygulayarak onları fabrikaya kilitledi. Ardından çıkan yangında, fabrikada kilitli olan kadın işçilerden 129'u yanarak can verdi. Acı çığlıklarla yaşamını yitiren kadınların cenaze törenine 10 binden fazla insan katıldı.

26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde, Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı tarafından Danimarka'nın Kopenhag kentinde gerçekleştirilen bir toplantı esnasında, Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin'in, olayların yaşandığı tarih olan 8 Mart'ı "Internationaler Frauentag" (International Women's Day - Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisi, oybirliği ile kabul edildi.

Ancak Birleşmiş Milletler'in resmi web sitesinde, günün tarihine ilişkin bölümde, kutlamanın New York'ta ölen işçilerin anısına yapıldığı yazılmamıştır.

ÜLKEMİZDE 8 MART

Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anması, ilk kez 1921 yılında, iki komünist kız kardeş Rahime Selimova ve Cemile Nuşirvanova'nın girişimi ile gerçekleştirildi. Bunun ardından yıllarca izin verilmeyen kutlamalara, 1975 yılında "Birleşmiş Milletler Kadın On Yılı" ilan edilmesi ve Türkiye'de de Kadın Yılı Kongresi düzenlenmesi üzerine, bu yıl Kadınlar Günü kutlamalarına başlandı.

12 Eylül darbesine dek caddelerde, sokaklarda ve birçok alanda kutlanan 8 Mart, darbeyle birlikte tekrar yasaklılar listesine girdi ve askeri cunta yönetimi, 4 yıl boyunca 8 Mart'ta hiçbir faaliyete izin vermedi.

Ancak 4 yılın ardından yani 1984 yılından itibaren, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından kutlanmaktadır.