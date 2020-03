8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 100 Kadın STK bir araya geldi

Bahçelievler Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 100 Kadın sivil toplum kuruluşunu bir araya getirdi.

Bahçelievler Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın günün anlam ve önemini anlatan konuşması ile başladı. Ardından Başkan Bahadır, sektörde alanında başarılı kadınlara ödüllerini takdim etti. Yılın öncü kadınlarına Bahadır çiçek de takdim etti. Tören sonunda protokol ve katılımcılar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Sadece bir gün değil bunu devamlı hissettirmemiz lazım"

Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, "Değerli komşularımız, değerli hanımlar kadınlar bizim için çok önemli. Cennetin annelerinin ayağının altında olduğu hiçbir dilde bahsedilmez. Hiçbir toplumda böyle bir şey yoktur. Bizim kültürümüz kadın ve annelik kucaklamadan geliyor. Kadınların başımızın üzerinde yeri var. Sadece bir gün değil bunu devamlı hissettirmemiz lazım. Farkındalık oluşturmamız lazım. Biz belediyemiz olarak kadın el emeği festivali yaptık. Kadınlarımız kendi ürettiklerini getirdiler. Buralarda satışını yaptılar. Onlara bu sayede özgüven kazandı. Rahmetli annemin bir lafı vardı; derdi ki "kadının bir altın bileziği olmalıdır. O altın bilezik de sanatı, mesleği, bilgisi, becerisi ile özgüveni olacak." İnsanın başına bu hayatta her şey gelebilir. Bizim kadınlarımız her konuda yetişmiş olmalı. Tek başına dimdik ayakta durmasını becerebilmesi için biz Bahçelievler Belediyesi olarak elimizden geleni yapıp kapılarımızı açıyoruz. Acaba cumhurbaşkanımızdan önce bir aile bakanlığı var mıydı sizlere sormak istiyorum. O yüzden buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi kadınlarımız bizim için çok değerli onlara her şeyi öğretmemiz lazım. Cehaletlerini kırıp yükseltmemiz lazım diye düşünüyorum. Şehit olan askerlerimizin annelerine de selam söylüyorum. Diyarbakır'da nöbet tutan o annelere selam söylüyorum" diye konuştu.

"Toplumun her kesiminde daha fazla kadın olması gerektiğini düşünüyorum"

Programda ödül alan TGRT Haber Spikeri Yaprak Hırka Yıldız, "Çok mutluyum ve gururluyum. Daha çok başarılı kadının Türkiye'de yer almasını arzu ettiğimiz zamanlardan geçiyoruz. Çünkü biliyorsunuz bu hak arayışı hem Türkiye'de hem de dünyada çok uzun süredir veriliyor. Benim tek dileğim hem siyasi yaşamda hem iş alanında hem de bilimde daha fazla başarılı kadını görmek. Biz şanslıyız, onun örneklerini çevremizde görüyoruz. Patronumuz Aslıhan Ören de bir kadın, kendisinin çok büyük desteklerini de görüyoruz. Dolayısıyla toplumun her kesiminde daha fazla kadın olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İHA