8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak bilinen ve dünyanın birçok ülkesinde, emekçi kadınların kutlandığı bu önemli gün aslında bir kutlama değil anma günü olarak ortaya çıkmıştır. Günümüzde makyaj malzemelerinden çiçeklere, parfümlerden küçük ev aletlerine birçok hediyeyle kapitalizmin gazabına uğramış bu önemli günün ortaya çıkış sebebi, vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. Peki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ne oldu? 8 Mart neden Kadınlar Günü olarak kutlanıyor? İşte tüm detaylarıyla 8 Mart 1857 yılında yaşanan felaket ve 8 Mart'ın kadınları anma gününe dönüşmesinin nedenleri...

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE NE OLDU?

Amerikan tarihinde kara bir leke olarak anılan ve belki de bu katliamın biraz olsun unutulabilmesi için kutlama günü olarak ilan edilen 8 Mart, aslında kadınlarının direnişinin sembolü olarak kabul görmüştür.

8 Mart 1857 tarihinde, ABD'nin New York eyaletinde çalışan 40 bin kadın dokuma işçisi, daha iyi şartlar sunulması talebiyle çalıştıkları fabrikada greve başladı. Ancak bu kadar ses getiren bir eylem, fabrika sahipleri ve hükümetin hoşuna gitmemiş olsa gerek polisler, grev yapan kadınlara orantısız güç uygulayarak onları fabrikaya kilitledi. Ardından çıkan yangında, fabrikada kilitli olan kadın işçilerden 129'u yanarak can verdi. Acı çığlıklarla yaşamını yitiren kadınların cenaze törenine 10 binden fazla insan katıldı.

26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde, Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı tarafından Danimarka'nın Kopenhag kentinde gerçekleştirilen bir toplantı esnasında, Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin'in, olayların yaşandığı tarih olan 8 Mart'ı "Internationaler Frauentag" (International Women's Day - Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisi, oybirliği ile kabul edildi.

Ancak Birleşmiş Milletler'in resmi web sitesinde, günün tarihine ilişkin bölümde, kutlamanın New York'ta ölen işçilerin anısına yapıldığı yazılmamıştır.

ÜLKEMİZDE 8 MART

Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anması, ilk kez 1921 yılında, iki komünist kız kardeş Rahime Selimova ve Cemile Nuşirvanova'nın girişimi ile gerçekleştirildi. Bunun ardından yıllarca izin verilmeyen kutlamalara, 1975 yılında "Birleşmiş Milletler Kadın On Yılı" ilan edilmesi ve Türkiye'de de Kadın Yılı Kongresi düzenlenmesi üzerine, bu yıl Kadınlar Günü kutlamalarına başlandı.

12 Eylül darbesine dek caddelerde, sokaklarda ve birçok alanda kutlanan 8 MArt, darbeyle birlikte tekrar yasaklılar listesine girdi ve askeri cunta yönetimi, 4 yıl boyunca 8 MArt'ta hiçbir faaliyete izin vermedi.

Ancak 4 yılın ardından yani 1984 yılından itibaren, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından kutlanmaktadır.