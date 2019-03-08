‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nden renkli kareler

İSTANBUL (İHA) – Dünyanın dört bir yanında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için sokakları dolduran kadınlar renkli görüntüler oluşturdu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için bugün dünyanın her köşesinden kadın ve erkek binlerce kişi sokağa çıktı. Dünyanın çeşitli yerlerinden kameralara yansıyan anlar ise renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İHA