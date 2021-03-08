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8 Mart Hava Durumu | Meteorolojiden Doğu'da sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji'den alınan son verilere göre yurdun Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda sağanak yağış görülürken diğer illerde de havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklıklarda ise Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

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08 Mart 2021 Pazartesi 08:48
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