8 Mart Kadınlar Günü şiirleri

8 Mart Dünya Kadınlar Günü şiirleri ile ilgili internette araştırılma yapılmaya başlandı. Dünya Kadınlar Günü her sene 8 Mart'ta kutlanan ve BM tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. Bu anlamlı gün sebebiyle birçok intrnet kullanıcısı Dünya Kadınlar Günü'nün anlam ve önemini vurgulayan şiirler için internette arama yapıyor. İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü şiirleri. Ayrıntılar haberimizde.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ŞİİRLERİ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün anlam yönünden önemi vurgulayan en güzel şiirleri sizler için derledik. İşte o şiirler...

KADINLARIMIZ (ÖMÜRLÜ AKSOY)

Kadın var güler yüzü,

Kadın var dinlenir sözü,

Kadın var anasının gözü,

Hep o söyler son sözü...

Kadın var dizlerini döver,

Kadın var ölesiye sever,

Kadın var korkma, sır ver,

Ölene kadar onunla gider...

Kadın var sevgi dolu,

Kadın var erkeğin eli kolu,

Kadın var belli olmaz sağı solu,

Bazen bir yağmur, bazen dolu...

Kadın var bilmez hileyi,

Kadın var çeker çileyi,

Kadın var unutmuş gülmeyi,

Öğretmişler ona kader demeyi...

Kadın var ömür törpüsü,

Kadın var sevda köprüsü,

Kadın var kavuşmaktır ülküsü,

Yanık olur hasret türküsü...

Kadın var tutar intizarı, dileği,

Kadın var bükülmez bileği,

Kadın var emirdir her isteği,

Sever 'Hanım Ağa' denmeyi..

Ömürlü doğruyu söyler,

Kötüyü yerer, iyiyi över,

Bu dünyanın temeli böyle,

Böyle gelmiş böyle gider...

NE KADINLAR SEVDİM ZATEN YOKTULAR (ATTİLA İLHAN)

Ne kadınlar sevdim zaten yoktular

yağmur giyerlerdi sonbaharla bir

azıcık okşasam sanki çocuktular

bir akşam korkudan gözleri sislenir.

ne kadınlar sevdim zaten yoktular

böyle birsevmek görülmemiştir

hayır,sanmayınki beni unuttular

hala ara sıra mektupları gelir.

gerçek değildiler birer umuttular

eski bir şarkı belki bir şiir

ne kadınlar sevdim zaten yoktular

yanlızlıklarımda elimden tuttular

uzak fısıltıları içimi ürpertir

sanki gök yüzünde birer buluttular

nereye kayboldular şimdi kim bilir

ne kadınlar sevdim zaten yoktular

böyle bir sevmek görülmemiştir

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ (SALİH TEMİZ)

Her kadın kutsaldır,sakın unutma

Kutsal cennet serilmiş o kadına

Değer ver kadına,baksın tadına

Yaşam tadım adın,kutsaldır kadın

Kadın,en zirvede açan kardelen

Karlara inat çiçek açar kadın

Dağ zirvesi erkek,kadın bir çiçek

Yaşam tadım adın,kutsaldır kadın

Kadından kadına saygı duyalım

Onlara sahip çıkalım sevgiyle

Sezgisi güçlüdür sevgisi gibi

Yaşam tadım adın,kutsaldır kadın

Kadınlar günü kutlu olsun kalpten

Her güzelin eli öpülür,inan

Saygı sevgim senin olsun,ey kadın

Yaşam tadım adın,kutsaldır kadın!

BUGÜN KADINLAR GÜNÜ ŞİİRİ (FATMA BİBER)

Bugün kadınlar günü,

Koşalım Çağlayana .

Çağlayan nehir gibi,

Coşalım Çağlayana.

Elimizde bayrağımızla,

Dilimizde marşlarımızla,

Eşimizle, çocuğumuzla,

Koşalım Çağlayana.

Toplumumuzu germeyelim,

Buna mahal vermeyelim,

Dinci, laik el ele,

Koşalım Çağlayana.

Hakkımızı arayalım,

Cehalete karşı duralım,

Bugün özgür olalım,

Koşalım Çağlayana.

Herkes bizi dimdik görsün,

Özgürlüğümüz daim olsun,

Dünya kadınları örnek alsın,

Koşalım Çağlayana.

Üzerimizde oyunlar oynanmasın,

Çarçaf,türban kalmasın,

Kimse kimseyi kırmasın,

Koşalım Çağlayana.

Çalışma hayatına katılalım,

Ekonomik özgürlüğümüzü alalım,

Atatürke layık olalım,

Koşalım Çağlayana.

Cahil, aciz kalmasın diye,

Bu oyunlar sürmesin diye,

Çatışmalar olmasın diye,

Koşalım Çağlayana.

ADI KADIN YÜREĞİ YANGIN (SERAP ATAY)

Adı kadın

Anadır bacıdır kadın

Candır cananadır, eşdir kadın

Eli öpül esidir, duygu selidir kadın

Anlattıkça çoğalan, çoğaldıkça güçlenen kadın

Adı kadın yüreği yangın, acılarla yoğrulan kadın

Gözyaşlarını içine akıtan kadın

Eşinin şekillendirdiği kalıba giren kadın

Sorgusuz sualsiz istenileni yapan kadın

Gözü yaşlı, bağrı yaslı kadın

Daha küçücük bir kızken gelin edilen kadın

Ne olduğunu anlamadan bebe karnına koyulan kadın

Küçücük bir çocukken çocuk doğuran kadın

Ummanda kaybolan kadın

Adı kadın

Yüreği yangın kadın...

KADIN HAKKI (AŞIK HATUNİ)

Bak ağlıyor için için,

Hani nerde kadın hakları

Çalışırız geçim için,

Hani nerde kadın hakları

Meclislerden yerilmişiz,

Aklı kısa görülmüşüz,

Hep zorula verilmişiz,

Hani nerde kadın hakları

Kirmanını eğirmez mi,

Hamurunu yoğurmaz mı,

Seni beni doğurmaz mı,

Hani nerde kadın hakları

Tık demeden dövülürüz,

Ana avrat sövülürüz,

Sık sık evden kovuluruz,

Hani nerde kadın hakları

Derde yoğa alışığız,

Çilelerle buluşuğuz,

Birkez gülsek yılışığız,

Hani nerde kadın hakları

Hatuni'yim ne diyeyim,

Bitmezki daha sayayım,

Cevap verin de duyayım,

Hani nerde kadın hakları

ANACIĞIM (ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN)

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl?

Kaç geceler bana ninni söylerdi,

Hasta olunca oydu başucumda bekleyen,

Biraz yorulmayayım, üzülmeyeyim, hemen

Alır kucağına okşardı, saçlarımı öperdi.



Nasıl hatırlamam anacığım nasıl?

Uzun kış geceleri masal masaldı.

Güzel çoban kızları, iyi kalpli sultanlar,

Bir suyun akışı gibi geçip gitti zamanlar

Şimdi ne o dünkü çocuk, ne de o masal kaldı.



Nasıl hatırlamam anacığım nasıl?

Yıkayan oydu mürekkep lekeli parmaklarımı.

Akşam biraz geciksem yollara düşerdi .

Sokağa çıkarken «Yavrucuğum üşütme» derdi.

Hemen bir kazak örerdi biraz boş kaldı mı.



Nasıl hatırlamam anacığım nasıl?

Bilirim yine kalbinde yerim anacığım.

Selam sana Kadınlar Günü İstanbul'dan.

Yeni dönmüşçesine bir akşam okuldan,

Vefalı ellerinden öperim anacığım.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Birleşmiş Milletler tarafından da tanınan Kadınlar Günü, ortaya çıkışı bakımından da birçok hikayeyi barındırmaktadır. Kadınlar Günü tarihçesi hakkında bilgi verirken merak edilen bütün detayları sizler için derledik...

8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 120 kadın işçi can verdi.

İşçilerin cenaze törenine 10.000'i aşkın kişi katıldı.

26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın "Internationaler Frauentag" (International Women's Day - Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.

İlk yıllarda belli bir tarih saptanmamıştı fakat her zaman ilkbaharda anılıyordu. Tarihin 8 Mart olarak saptanışı Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir Lenin'in önerisiyle 1921'de Moskova'da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı'nda gerçekleşti. Adı da "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" olarak belirlendi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kabul etti. Bununla birlikte Birleşmiş Milletler'in resmi internet sayfasında, günün tarihine ilişkin bölümde kutlamanın New York'ta ölen kadın işçilerin anısına yapıldığı yazılmamıştır.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ TÜRKİYE'DE İLK KEZ NE ZAMAN KUTLANDI?

Türkiye'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandı.

"Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı" programından Türkiye'nin de etkilenmesiyle, 1975 yılında "Türkiye 1975 Kadın Yılı" kongresi yapıldı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra cunta yönetimi tarafından dört yıl süreyle herhangi bir kutlama yapılmasına izin verilmedi. 1984'ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" kutlanmaya devam edilmektedir.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Baş tacı kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın dünya kadınlar günü kutlu olsun.

Hakkı ödenemeyecek olan kadınların 8 Mart kadınlar günü kutlu olsun.

Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

Can dostum biricik arkadaşım 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun

Analarımız, bacılarımız, hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun

Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım.

"Kadınların özgür olabildiği, kadına saygının olduğu bir yıl olması dileğimle... Kadınlar Gününüz kutlu olsun."

"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz umutla dolu yarınlara olsun…"

“Dünyada her şey kadının eseridir.” Mustafa Kemal Atatürk

"Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun."

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadınlar Gününüz kutlu olsun.

Toplumun beklentilerinin ışığınızı azaltmasına izin vermeyin. Kendinizi sevin, sevgi ve ışığa layık olduğunuzu bilin ve sesinizin önemli olduğunu anlayın! 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun!

Aklınıza koyduğunuz her şeyi yapabilirsiniz ... En derin denizde yüzebilir, en yüksek zirveye tırmanabilirsiniz… Güçlü, güzel, şefkatli, sevgi dolu, merhametli… Kelimelerin ifade edebileceğinden çok daha fazlasınız! Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

Dünyaya sizin gözlerinizden bakabilseydik, dünya daha güzel bir yer olurdu. Tüm kadınlarımızın, Kadınlar Günü kutlu olsun!

Tüm günler gibi bugün de ne kadar özel olduğunuzu hissetmeye hakkınız var. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun!

Kadınlar bu dünyadaki mutluluğun tek sebebidir. Bize hayatı muhteşem kılan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

Hayatı güzelleştiren ve mükemmel kılan kadınlardır. Onlara toplumdaki tüm işlere katılma fırsatı vererek saygı gösterin. Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun!

Bu dünyadaki hiçbir canlı bir kadın kadar güçlü değildir. Hem evinde hem de kariyerinde mükemmel performansı ile birlikte en iyi şekilde yönetir. Dünyanın en güçlü varlıkları, Kadınlar Gününüz kutlu olsun

Onlar; sevimli kızlarımız, tatlı kız kardeşlerimiz, güzel sevgililerimiz, sevgili eşlerimiz, mükemmel annelerimiz… Onlar hayatımızın anlamı… Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun!

Yetenekli, canlı, iddialı, duygusal, güzel ve zeki… Bu muhteşem özellikleriniz insanlara ilham veriyor! Muhteşem kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun!

Dünya yaratıldığında, onu güzelleştirmek için tasarlanan ve kesinlikle harika bir iş çıkaran muhteşem kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun!

Hayatımı daha iyi hale getirdin ve dünyamı tamamladın. Sevgili karım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun!

Seninle geçirdiğim her an, hayatımdaki en özel an oluyor. Evimizi gezegendeki en güzel yer yaptığınız için teşekkürler sevgilim. Kadınlar Günün kutlu olsun!

Hayatıma girdiğin gün, dünyamı değiştirdin. Her zaman dünyamın bir parçası olmanı umut ediyorum karıcığım. Kadınlar Günün kutlu olsun!

Kaç defa başarısız olduğumun bir önemi yok, tekrar denemek için beni motive edecek bir güç olduğunu biliyorum. Her zaman benim için orada olan karım, Kadınlar Günün kutlu olsun!

Yanımda hep bir kaya gibi durdun, benim en büyük destekçim oldun ve her zaman bana ilham verdin sevgilim. Kadınlar Günün kutlu olsun!

Benim dünyam senin gibi muhteşem bir kadın sayesinde güzelleşti. Bu yüzden hayatımın geri kalanını seni sevmek için harcamak istiyorum. Seni sonsuza dek seveceğim! Kadınlar Günün kutlu olsun!

Tanıdığım en muhteşem kadın, Kadınlar Günün kutlu olsun!

Kalbimi çalan tek kadın, Kadınlar Günün kutlu olsun!

Yapman gereken tek şey gülümsemek, çünkü sen güldüğünde dünyadaki her şey değişiyor. Ne kadar muhteşem bir kadın olduğunu kelimelerle ifade etmek çok zor sevgilim, Kadınlar Günün kutlu olsun!

Güzel bir kadın, harika bir arkadaş ve en önemlisi de muhteşem bir annesin. Senin gibi bir annem olduğu için kendimi çok şanslı ve gururlu hissediyorum. Hayatımdaki en muhteşem kadın, Kadınlar Günün kutlu olsun!