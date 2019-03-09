8 Mart’ta kadınlar Yenimahalle’de

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" dolayısıyla düzenlenen "YENİMEK 8 Mart Emekçi Kadınlar Korosu'nun düzenlediği konser etkinliğine katıldı.

Şef Cem Doğan yönetiminde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen konserde, YENİMEK kursiyerlerinden oluşan 8 Mart Emekçi Kadınlar Korosu Sivas, Ürgüp, Ankara gibi birçok yörenin eserlerini seslendirerek, yüzlerce ilçe sakinine keyifli bir akşam yaşattı. Başkan Yaşar'ın seçim şarkısının da seslendirildiği konsere salonda bulunan dinleyiciler alkışlarıyla eşlik etti.

Konser sonrası konuşan Yaşar, "Cumhuriyet öncesi dönemde kadınlarımız dışlanmış bir konumda bulunmakta, hiçbir söz sahibi olmadan, büyük acılar yaşayarak hayatta kalma mücadelesi vermekteydi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde verilen büyük mücadele sonrasında eşit yurttaşlık düşüncesinin temelleri atılarak, kadınlarımız medeni hukukun tanımış olduğu seçme, seçilme ve eğitim gibi temel haklara birçok Avrupa ülkesinden daha önce kavuşmuş oldu. Aradan onlarca yıl geçmesine rağmen kadınlarımız hala töre cinayetlerine kurban gidiyor, tacize uğruyor ve kadının varlığını özümsemeyen bir kesim tarafından ötekileştiriliyor. Unutulmamalıdır ki bu ülke de barış ve sevgi gelecekse bunun temel sağlayıcısı kadınlar olacaktır. Kadının olduğu yerde birlik, barış ve kardeşlik olur. 10 yıldır eşit yurttaşlık bilinci ile çalışıyor kadınlara en önemli görevlerde yetki veriyoruz. Belediye bünyesinde bulunan en değerli müdürlüklerimizi kadınlar yönetiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmanın yolu kadın ve erkek eşitliğine inanmaktan geçiyor" dedi.

Başkan Yaşardan kadınlara karanfil sürprizi

Başkan Yaşar, Ankara Konağı'nda düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katılarak, "Kadının olmadığı yerde hayatta olmaz. Ailenin ve ülkenin güçlü olması, güçlü kadınların var olmasına bağlıdır. İlçemizde kadınlarımızın kendini geliştirmesi ve boş vakitlerini faydalı geçirmesi için açmış olduğumuz YENİMEK Kurs Merkezilerinde, kadınlarımız ve gençlerimiz dostluk, kardeşlik ve komşuluk ilişkilerini geliştiriyor. Kadınlarımızın toplumda daha fazla söz sahibi olması için elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki ülkemizde refahın ve huzurun artması kadınlarımızın toplumda güç kazanmasıyla sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda kadınlara karanfil hediye eden Yaşar, kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Emekçi kadınlar gününde yüzler gülüyor

Öte yandan Yenimahalle Belediyesi Zübeyde Hanım Konuk Evi "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" kapsamında merkezde kalan hasta ve hasta yakınlarının saç kesimi, fön ve kişisel bakımını gerçekleştirdi. Barış Mahallesi Muhtarlığı ile birlikte gerçekleştirilen programda, Demetevler bölgesinde hizmet veren Ömer Kuaför, konuk evi sakinlerine emekçi kadınlar gününde moral verdi. Konuk evinde verilen hizmetlerden ve gösterilen güler yüzden ötürü teşekkür eden konuk evi sakinleri, "Yenimahalle belediyesi tarafından yaptırılan bu tesis senelerdir binlerce insana hizmet veriyor. Eksikliklerimizin giderilmesinde bize destek olan konuk evi personeline ve Fethi Yaşar'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA