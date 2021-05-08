8 Mayıs 2021 Cumartesi ATV Yayın Akışı |Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de
ATV 8 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışında neler var? ATV'de 11.50'de Kuruluş Osman'ın 57. bölümü yayınlanacak. Akşam ise sevilen dizi "Kardeşlerim" yeni bölümüyle ATV'de olacak. İşte ATV yayın akışı..
8 Mayıs 2021 Cumartesi ATV yayın akışı nedir? ATV'de bugün hangi programlar var? ATV'de 11.50'de sevilen dizi "Kuruluş Osman" yayınlanacak. Akşam 20.00'da ise "Kardeşlerim" yeni bölümüyle ATV'de olacak.
KARDEŞLERİM SON BÖLÜM ÖZETİ
Suzan öğrendiği gerçeklerle yüzleşirken Ömer'in hiçbir şeyden haberi yoktur. Tolga, Ömer ile Ayşe'nin arkadaşlığından rahatsız olunca Ömer'i zora sokacak planı uygulamaya koyulur. Kadir beklenmedik teklifiyle Melisa'yı şaşırtır. Şengül ise Suzan'ın sırrını Nebahat'e söyler.
ATV 8 MAYIS 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Max Steel
11:50 Kuruluş Osman
15:20 Kardeşlerim
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:15 Kadir Gecesi
20:45 Kardeşlerim
(ATV)