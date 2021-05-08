8 Mayıs 2021 Cumartesi ATV Yayın Akışı |Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de

8 Mayıs 2021 Cumartesi ATV yayın akışı nedir? ATV'de bugün hangi programlar var? ATV'de 11.50'de sevilen dizi "Kuruluş Osman" yayınlanacak. Akşam 20.00'da ise "Kardeşlerim" yeni bölümüyle ATV'de olacak.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM ÖZETİ

Suzan öğrendiği gerçeklerle yüzleşirken Ömer'in hiçbir şeyden haberi yoktur. Tolga, Ömer ile Ayşe'nin arkadaşlığından rahatsız olunca Ömer'i zora sokacak planı uygulamaya koyulur. Kadir beklenmedik teklifiyle Melisa'yı şaşırtır. Şengül ise Suzan'ın sırrını Nebahat'e söyler.

ATV 8 MAYIS 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Max Steel

11:50 Kuruluş Osman

15:20 Kardeşlerim

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:15 Kadir Gecesi

20:45 Kardeşlerim

(ATV)