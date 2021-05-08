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  3. 8 Mayıs 2021 Cumartesi Bein Sports 1,Bein Sports 2 - Bein Sports 3 yayın akışı

8 Mayıs 2021 Cumartesi Bein Sports 1,Bein Sports 2 - Bein Sports 3 yayın akışı

Süper Lig'de 40.hafta oynanacak olan Süper Lig maçlarının saatinin aynı olması nedeniyle futbolseverler takımlarının maçlarının Bein Sports'ta hangi kanalda olduğunu merak ediyorlar. Bu kapsamda 8 Mayıs 2021 Cumartesi Bein Sports 1,Bein Sports 2 - Bein Sports 3, Bein Sports 4 yayın akışı şeklinde araştırmalarda bulunuyor.

8 Mayıs 2021 Cumartesi Bein Sports 1,Bein Sports 2 - Bein Sports 3 yayın akışı

Süper Ligde heyecan 40.hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde kalma ve şampiyonluk yarışında heyecan tam gaz devam ederken TFF, eşit rekabet gerekçesiyle bütün maçların cumartesi günü aynı saatte başlamasına karar verdi. Bu kapsamda futbolseverler Bein Sports kanallarının yayın akışlarını internet arama motorlarında araştırıyorlar ve 8 Mayıs 2021 Cumartesi Bein Sports 1,Bein Sports 2 - Bein Sports 3 yayın akışı şeklinde aramalarda bulunuyor.  Bein Sports 1,Bein Sports 2 - Bein Sports 3, Bein Sports 4  kanallarının yayın akışları haberimizde... 

8 Mayıs 2021 Cumartesi Bein Sports 1,Bein Sports 2 - Bein Sports 3 yayın akışı

8 MAYIS 2021 CUMARTESİ BEİN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 

14.00 Sanal Direktör
15.00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
15.15 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
15.30 Derbi Günü (C)
17.30 Ezeli Rekabette Nostalji Goller Galatasaray - Beşiktaş
18.15 Derbi Klip
18.30 Süper Lig (C)
20.30 Galatasaray - Beşiktaş (C)
22.30 Süper Lig Maç Sonu (C)

8 MAYIS 2021 CUMARTESİ BEİN SPORTS 2 YAYIN AKIŞI 

13.15 TFF 1. Lig Özetler
13.30 Serie A Full Impact
14.00 Inside Serie A
14.30 Cardiff City - Rotherham Utd. (C)
16.30 be UNITED: Server Yardımcı
17.45 TFF 1. Lig Özetler
18.00 Sanal Direktör
19.00 Süper Lig Özel (C)
20.30 Süper Lig Özel Konferans Yayın (C)
22.30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
22.45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
23.00 Galatasaray - Beşiktaş

8 MAYIS 2021 CUMARTESİ BEİN SPORTS 3 YAYIN AKIŞI 

13.00 Inside Serie A
13.30 Ligue 1 Show
14.00 Nantes - Bordeaux (C)
16.00 Spezia - Napoli (C)
18.00 beIN Euroleague
19.30 THY Euroleague Maç Özetleri
19.45 THY Euroleague Maç Özetleri
20.00 Maç Başlıyor (C)
20.30 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe (C)
22.30 Maç Sonu (C)
23.00 beIN Euroleague

8 MAYIS 2021 CUMARTESİ BEİN SPORTS 4 YAYIN AKIŞI 

14:15 EFL Championship Haftanın Golleri
14:30 Derby County - Sheffield Wed. (C)
16:30 Super League Triathlon
17:00 Mobil 1 The Grid
17:30 This Is Paris
18:00 O. Lyon - Lorient (C)
20:00 Maç Başlıyor (C)
20:30 Trabzonspor - FTA Antalyaspor (C)
22:30 Maç Sonu (C)
23:00 A-League Maç Özetleri

Tayfun Altuntaş
Editör
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