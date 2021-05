Süper Ligde heyecan 40.hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde kalma ve şampiyonluk yarışında heyecan tam gaz devam ederken TFF, eşit rekabet gerekçesiyle bütün maçların cumartesi günü aynı saatte başlamasına karar verdi. Bu kapsamda futbolseverler Bein Sports kanallarının yayın akışlarını internet arama motorlarında araştırıyorlar ve 8 Mayıs 2021 Cumartesi Bein Sports 1,Bein Sports 2 - Bein Sports 3 yayın akışı şeklinde aramalarda bulunuyor. Bein Sports 1,Bein Sports 2 - Bein Sports 3, Bein Sports 4 kanallarının yayın akışları haberimizde...

8 MAYIS 2021 CUMARTESİ BEİN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

14.00 Sanal Direktör

15.00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

15.15 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

15.30 Derbi Günü (C)

17.30 Ezeli Rekabette Nostalji Goller Galatasaray - Beşiktaş

18.15 Derbi Klip

18.30 Süper Lig (C)

20.30 Galatasaray - Beşiktaş (C)

22.30 Süper Lig Maç Sonu (C)

8 MAYIS 2021 CUMARTESİ BEİN SPORTS 2 YAYIN AKIŞI

13.15 TFF 1. Lig Özetler

13.30 Serie A Full Impact

14.00 Inside Serie A

14.30 Cardiff City - Rotherham Utd. (C)

16.30 be UNITED: Server Yardımcı

17.45 TFF 1. Lig Özetler

18.00 Sanal Direktör

19.00 Süper Lig Özel (C)

20.30 Süper Lig Özel Konferans Yayın (C)

22.30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

22.45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

23.00 Galatasaray - Beşiktaş

8 MAYIS 2021 CUMARTESİ BEİN SPORTS 3 YAYIN AKIŞI

13.00 Inside Serie A

13.30 Ligue 1 Show

14.00 Nantes - Bordeaux (C)

16.00 Spezia - Napoli (C)

18.00 beIN Euroleague

19.30 THY Euroleague Maç Özetleri

19.45 THY Euroleague Maç Özetleri

20.00 Maç Başlıyor (C)

20.30 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe (C)

22.30 Maç Sonu (C)

23.00 beIN Euroleague

8 MAYIS 2021 CUMARTESİ BEİN SPORTS 4 YAYIN AKIŞI

14:15 EFL Championship Haftanın Golleri

14:30 Derby County - Sheffield Wed. (C)

16:30 Super League Triathlon

17:00 Mobil 1 The Grid

17:30 This Is Paris

18:00 O. Lyon - Lorient (C)

20:00 Maç Başlıyor (C)

20:30 Trabzonspor - FTA Antalyaspor (C)

22:30 Maç Sonu (C)

23:00 A-League Maç Özetleri