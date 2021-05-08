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  3. 8 Mayıs 2021 Cumartesi Fox TV Yayın Akışı |Savaşçı yeni bölümüyle FOX'ta

8 Mayıs 2021 Cumartesi Fox TV Yayın Akışı |Savaşçı yeni bölümüyle FOX'ta

8 Mayıs 2021 Cumartesi Fox TV yayın akışını haberimizde sizler için derledik. Fox TV'de gündüz kuşağında "Mehmet Özer ile Mutfakta" programı var. Akşam kuşağında ise sevilen dizi Savaşçı yeni bölümüyle FOX'ta...

8 Mayıs 2021 Cumartesi Fox TV Yayın Akışı |Savaşçı yeni bölümüyle FOX'ta

8 Mayıs 2021 Cumartesi Fox TV yayın akışı nedir? FOX TV'de bugün hangi programlar var? FOX TV'de bugün 08:30'da "İlker Karagöz ile Çalar Saat" programı var. Ardından 11.15'te "Mehmet Özer ile Mutfakta" programı ekranlara gelecek. Akşam saat 20.00'da ise sevilen dizi Savaşçı yeni bölümüyle FOX'ta olacak.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM ÖZETİ

Albay Göktürk Yeva'nın adamlarından kurtulmuş ve üsse gelmiştir. Ancak Albay Kopuz ile Kılıç Timi tarafından suçlu yerine konan Göktür ne yapacağını bilemez. Kılıç Timi, Yeva'nın yakalanması için gelen istihbarat ile harekete geçer. Mösyö, kendisi için tehlike arz eden Albay Göktürk’ü öldürmek için yeni planını uygulamaya çoktan başlamıştır. 

8 Mayıs 2021 Cumartesi Fox TV Yayın Akışı Savaşçı yeni bölümüyle FOX ta

FOX TV 8 MAYIS 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Dostumun Dünyası

13:45 Yasak Elma

16:15 Masumiyet

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Savaşçı

(FOX)

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