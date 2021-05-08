8 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal D Yayın Akışı| M. Fatih Çıtlak'la Kadir Gecesi Özel Kanal D'de
8 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışını sizin için derledik. Kanal D ekranlarında gündüz kuşağında "Magazin D Cumartesi" programı var. Akşam kuşağında ise, M. Fatih Çıtlak'la Kadir Gecesi Özel Kanal D'de...
8 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi programlar var? Kanal D'de saat 08.30'da "Konuştukça", 09.45'de ise "Magazin D Cumartesi" programı var. Saat 20.00'da ise M. Fatih Çıtlak'la Kadir Gecesi Özel Kanal D'de seyirci karşısında olacak.
KANAL D 8 MAYIS 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI
00:15 Hekimoğlu
02:30 M. Fatih Çıtak'la Sahur Vakti
04:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
05:20 Güllerin Savaşı
07:00 Geniş Aile
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Arka Sokaklar
15:30 Sadakatsiz
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 M. Fatih Çıtlak ile Kadir Gecesi Özel
22:15 İftarlık Gazoz