8 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal D Yayın Akışı| M. Fatih Çıtlak'la Kadir Gecesi Özel Kanal D'de

8 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi programlar var? Kanal D'de saat 08.30'da "Konuştukça", 09.45'de ise "Magazin D Cumartesi" programı var. Saat 20.00'da ise M. Fatih Çıtlak'la Kadir Gecesi Özel Kanal D'de seyirci karşısında olacak.

KANAL D 8 MAYIS 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

00:15 Hekimoğlu

02:30 M. Fatih Çıtak'la Sahur Vakti

04:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

05:20 Güllerin Savaşı

07:00 Geniş Aile

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Arka Sokaklar

15:30 Sadakatsiz

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 M. Fatih Çıtlak ile Kadir Gecesi Özel

22:15 İftarlık Gazoz