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  3. 8 Mayıs 2021 Cumartesi Star TV Yayın Akışı| Görevimiz Tehlike: Yansımalar Star'da

8 Mayıs 2021 Cumartesi Star TV Yayın Akışı| Görevimiz Tehlike: Yansımalar Star'da

8 Mayıs 2021 Cumartesi Star TV yayın akışını haberimizde sizler için derledik. Star TV'de gündüz kuşağında "Burcu ile Haftasonu" olacak. Akşam kuşağında ise "Görevimiz Tehlike: Yansımalar" Star'da yayınlanacak.

8 Mayıs 2021 Cumartesi Star TV Yayın Akışı| Görevimiz Tehlike: Yansımalar Star'da

8 Mayıs 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı nelerdir? Star TV'de bugün hangi programlar var? Star TV'de 10.00'da "Burcu ile Haftasonu" var. 20.00'da ise Tom Cruise'nin başrolde olduğu "Görevimiz Tehlike: Yansımalar" Star'da olacak...

GÖREVİMİZ TEHLİKE: YANSIMALAR FİLMİ KONUSU

Solomon Lane'nin yakalanmasının ardından iki yıl sonra örgütünün kalıntıları olan Sendika, Havariler isminde terörist grup olarak yeniden örgütlenir. Ethan Hunt, IMF ekibi ile çalışmaktadır. Burada birkaç dostuyla birlikte dertli bir sürecin içindedir. Berlin'deki bir plütonyumu kurtarma görevi başarısız olması sonucunda dünya, Havariler'in tehdidi ile yüz yüzedir. Bu nedenle Ethan Hunt, CIA ile ters düşer.

8 Mayıs 2021 Cumartesi Star TV Yayın Akışı Görevimiz Tehlike Yansımalar Star da

STAR TV 8 MAYIS 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Bekir köse ile İftara Doğru
15:30 Yerli dizi tekrar/sinema
19:00 Star Haber
20:00 Görevimiz Tehlike: Yansımalar

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