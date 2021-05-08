8 Mayıs 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı |Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1'de

8 Mayıs 2021 Cumartesi TRT1 yayın akışı nedir? TRT1'de bugün hangi programlar var? 09.00'da "Teşkilat" dizisi, 11.30'da "Anneler Stüdyo" programı ekranlarda olacak. 20.30'da ise sevilen dizi Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1'de olacak...

TRT1 8 MAYIS 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

01:00 Gönül Dağı

02:05 Mesnevi'den Hikayeler

02:30 Sahur Bereketi

04:05 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

05:05 Avrupalı Müslümanlar

05:25 Elimi Bırakma

08:25 Kuşlarla Yolculuk

09:00 Teşkilat

11:30 Anneler Stüdyo

13:30 Masumlar Apartmanı

16:30 Mavera

18:00 Ana Haber

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Gönül Dağı

23:00 Kadir Gecesi Özel

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Zahide'nin velayet değiştirme davasının mahkeme vakti gelir. Mahkeme günü bütün kasaba Sefer'e destek vermektedir. Hakim kararı merak konusu olmuştur. Ali, Gönül dağından aniden gelmiş ve bu durum Gülsüm'ün kafasının karışmasına neden olmuştur. Bu esnada Dilek, babasının suçsuz olduğuna inanmaktadır.