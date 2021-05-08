8 Mayıs 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı |Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1'de
8 Mayıs 2021 Cumartesi TRT1 yayın akışını haberimizde sizler için derledik. TRT1'de gündüz kuşağında "Anneler Stüdyo" programı var. Akşam kuşağında ise Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1'de...
8 Mayıs 2021 Cumartesi TRT1 yayın akışı nedir? TRT1'de bugün hangi programlar var? 09.00'da "Teşkilat" dizisi, 11.30'da "Anneler Stüdyo" programı ekranlarda olacak. 20.30'da ise sevilen dizi Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1'de olacak...
TRT1 8 MAYIS 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI
01:00 Gönül Dağı
02:05 Mesnevi'den Hikayeler
02:30 Sahur Bereketi
04:05 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
05:05 Avrupalı Müslümanlar
05:25 Elimi Bırakma
08:25 Kuşlarla Yolculuk
09:00 Teşkilat
11:30 Anneler Stüdyo
13:30 Masumlar Apartmanı
16:30 Mavera
18:00 Ana Haber
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Gönül Dağı
23:00 Kadir Gecesi Özel
GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM ÖZETİ
Zahide'nin velayet değiştirme davasının mahkeme vakti gelir. Mahkeme günü bütün kasaba Sefer'e destek vermektedir. Hakim kararı merak konusu olmuştur. Ali, Gönül dağından aniden gelmiş ve bu durum Gülsüm'ün kafasının karışmasına neden olmuştur. Bu esnada Dilek, babasının suçsuz olduğuna inanmaktadır.