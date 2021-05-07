Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında ilan edilen tam kapanma boyunca semt pazarlarının açık olup olmayacağı, en çok merak edilen konular arasındaydı. İçişleri Bakanlığı yetkililerince yayımlanan genelgede, sadece cumartesi günler 10.00 - 17.00 saatleri arasında semt pazarlarının da hizmet vereceğini duyurdu. Peki 8 Mayıs Cumartesi Anadolu Yakası kurulacak pazarlar | Hangi semtlerde pazar kurulacak Anadolu Yakası? İşte detaylar...

8 MAYIS CUMARTESİ ANADOLU YAKASI KURULACAK PAZARLAR

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, semt pazarlarının haftada bir gün kurulmasına izin verildi. Genelgede, bazı pazar yerlerinin yalnızca cumartesi günleri, 10.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermesi kararlaştırıldı.

HANGİ SEMTLERDE PAZAR KURULACAK ANADOLU YAKASI?

İçişleri Bakanlığı'nın 'Pazar Yerleri' genelgesine göre 8 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00-17.00 arasında yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri hizmet verecek.

İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası'nın yaptığı açıklamada ise, yarın açık olacak semt pazarlarının isimleri paylaşıldı. İşte İstanbul Anadolu Yakası'nda 8 Mayıs Cumartesi günü kurulacak pazarlar...

Cumartesi günü semt pazarları kurulacak mı? Avrupa Yakası hangi pazarlar açılacak 8 Mayıs 2021? İlçe ilçe Avrupa Yakası pazarları

ATAŞEHİR'DE KURULACAK PAZARLAR 8 MAYIS CUMARTESİ 2021

Yenişehir Cumartesi Pazarı,

Örnek Pazar Pazarı,

Küçükbakkalköy Pazar Pazarı,

BEYKOZ'DA KURULACAK PAZARLAR 8 MAYIS CUMARTESİ 2021

Paşabahçe Pazartesi Pazarı,

Paşabahçe Perşembe Pazarı,

Kavacık Dörtyol Cuma Pazarı,

Çavuşpaşa Pazar Pazarı,

ÇEKMEKÖY'DE KURULACAK PAZARLAR 8 MAYIS CUMARTESİ 2021

Ömerli Pazartesi Pazarı,

Taşdelen Salı Mehmet Akif Mahallesi Salı Pazarı,

Taşdelen Salı Soğukpınar Mahallesi Salı Pazarı,

Çekmeköy Kapalı Ulus Cumartesi Pazarı,

KADIKÖY'DE KURULACAK PAZARLAR 8 MAYIS CUMARTESİ 2021

Göztepe Pazartesi Pazarı,

Acıbadem Perşembe Pazarı,

Erenköy Perşembe Pazarı,

Kadıköy Kapalı Cuma Pazarı,

Fikirtepe Cuma Pazarı,

Sahrayıcedit Cumartesi Pazarı,

KARTAL'DA KURULACAK PAZARLAR 8 MAYIS CUMARTESİ 2021

Hürriyet Salı Pazarı,

Soğanlık Yenimahallesi Çarşamba Pazarı,

Uğur Mumcu Cumartesi Pazarı,

Çavuşoğlu Cumartesi Pazarı,

Topselvi Pazar Pazarı,

MALTEPE'DE KURULACAK PAZARLAR 8 MAYIS CUMARTESİ 2021

Yüzevler Bağlarbaşı Çarşamba Pazarı,

Gülensu Çarşamba Pazarı,

Küçükyalı Perşembe Pazarı,

Aydınevler Cumartesi Pazarı,

Zümrütevler Cumartesi Pazarı,

Esenkent Cumartesi Pazarı,

Fındıklı Pazar Pazarı,

PENDİK'TE KURULACAK PAZARLAR 8 MAYIS CUMARTESİ 2021

Esenyalı Pazartesi Pazarı,

450 Konutlar Pazartesi Pazarı,

Pendik Cumartesi Pazarı,

Güllü Bağlar Cumartesi Pazarı,

Aydos Cumartesi Pazarı,

Kavakpınar Pazar Pazarı,

SANCAKTEPE'DE KURULACAK PAZARLAR 8 MAYIS CUMARTESİ 2021

Veysel Karani Salı Pazarı,

Akpınar Salı Pazarı,

Yenidoğan Çarşamba Pazarı,

Eyüp Sultan Cuma Pazarı,

Uysal Cumartesi Pazarı,

SULTANBEYLİ'DE KURULACAK PAZARLAR 8 MAYIS CUMARTESİ 2021

Ahmet Yesevi Mahallesi Pazartesi Pazarı,

Necip Fazıl Mahallesi Salı Pazarı,

Mehmet Akif Mahallesi Çarşamba Pazarı,

Akşemsettin Mahallesi Çarşamba Pazarı,

Yavuz Selim Mahallesi Perşembe Pazarı,

Hasanpaşa Mahallesi Cuma Pazarı,

Battalgazi Mahallesi Cumartesi Pazarı,

Mecidiye Mahallesi Pazar Pazarı,

TUZLA'DA KURULACAK PAZARLAR 8 MAYIS CUMARTESİ 2021

İstasyon Pazartesi Pazarı,

Aydınlı Salı Pazarı,

Aydıntepe Çarşamba Pazarı,

Yayla Perşembe Pazarı,

Şifa Mahallesi Perşembe Pazarı,

Evliya Çelebi Cumartesi Pazarı,

Konaşlı Pazar Pazarı,

Tuzla Merkez Pazar Pazarı,

ÜMRANİYE'DE KURULACAK PAZARLAR 8 MAYIS CUMARTESİ 2021