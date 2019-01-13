8 milyon metrekarelik sit alanı bakanlığın onayına gönderildi

Tekirdağ'da 8 milyon 442 bin 558 metrekarelik doğal sit alanının raporları onaylanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderildi.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren ve Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescil edilmiş 8 adet doğal sit alanı bulunuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2015-2016 yıllarında mevcut doğal sit alanlarının korunması gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılması amacıyla, Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporları hazırlatıldı. Doğal sit alanlarının dört mevsim ekolojik ve bilimsel araştırmaları yapıldı. Söz konusu raporlar Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce inceleme ve değerlendirmeleri yapılarak Edirne Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun uygun kararları ile bakanlığın onayına gönderildi" denildi.

Tekirdağ'da mevcut doğal sit alanları şöyle:

"Süleymanpaşa ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan 4 bin 255 metrekarelik alandaki 1. Derece Doğal Sit Alanı (İsmail Yazıcı Mesire Yeri), Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi Sütlüce mevkii 1. Derece Doğal Sit Alanı 61 bin 115 metrekare, Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi Dut Limanı mevkii 1. Derece Doğal Sit Alanı 151 bin 773 metrekare, Şarköy ilçesi Uçmakdere Şarap Fabrikası yanında bulunan 7 bin 14 metrekarelik 1. Derece Doğal Sit Alanı, Şarköy ilçesi Kızılcaterzi, Şenköy ve Kocaeli mahalleri sahil bandındaki 2 milyon 104 bin 389 metrekarelik alana sahip 1. Derece Doğal Sit Alanı, Çerkezköy ve Ergene ilçeleri Veliköy-Velimeşe mahallelerinde Değirmendere su kaynaklarındaki 569 bin 753 metrekarelik Doğal Sit Alanı, Saray ilçesi Kavacık-Ayvacık-Pazarcık mahallelerinde bulunan Güneşkaya Ergene Vadisi mağaralarını kapsayan 2 milyon 644 bin 875 metrekarelik 2. Derece Doğal Sit Alanı, Saray ilçesi Güngörmez Mahallesi Galata Deresi Güngörmez Mağaraları'nın bulunduğu 2 milyon 899 bin 384 metrekarelik 2. Derece Doğal Sit Alanı."

Kaynak: İHA