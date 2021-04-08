8 Nisan 2021 Perşembe altın fiyatları | Gram, tam, çeyrek, yarım altın bugün ne kadar, kaç TL? Altın fiyatlarında yaşanan değişimi merak edenler son durumu araştırıyorlar. 8 Nisan 2021 Perşembe gününde gram altın 457 TL, çeyrek altın, 756 TL'den tam altın ise 3 bin 12 TL'den satılıyor. 8 Nisan 2021 Perşembe altın fiyatları | Gram, tam, çeyrek, yarım altın ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

A+ A-

Vatandaşların yatırım araçları arasında önemli yer tutan altın fiyatları günün ilk saatlerinde araştırılıyor. Yaşanan dalgalanmalara da dikkate alarak yatırım yapmak isteyenler fiyatlardaki son durumu araştırıyorlar. İşte 8 Nisan 2021 Perşembe altın fiyatları | Gram, tam, çeyrek, yarım altın bugün ne kadar, kaç TL? Detaylar haberimizde... 8 NİSAN 2021 PERŞEMBE ALTIN FİYATLARI Altın fiyatları 8 Nisan 2021 Perşembe gününde yükselişini sürdürüyor. Gram altın alışta 457,74 TL, satışta ise 457,81 TL'den, çeyrek altın alışta 731,00 TL, satışta ise 756,00 TL'den işlem görüyor. İşte altın fiyatlarında yaşanan son durum... GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR KAÇ TL? Alış: 457,74 TL Satış: 457,81 TL ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR? Alış: 731,00 TL Satış: 756,00 TL ALTIN (ONS) BUGÜN NE KADAR? Alış: 1.743,59 dolar Satış: 1.743,93dolar 22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? Alış: 413,34 TL Satış: 443,33 TL CUMHURİYET ALTINI FİYATI BUGÜN NE KADAR? Alış: 2 bin 923,00 TL Satış: 3 bin 012,00 TL YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Alış: 1.462,00 TL Satış: 1.512,00 TL REŞAT ALTINI BUGÜN NE KADAR? Alış: 2 bin 938,47 TL Satış: 3 bin 028,95 TL KULPLU REŞAT ALTINI BUGÜN NE KADAR? Alış: 2 bin 957,69 TL Satış: 3 bin 047,20 TL 22 AYAR ALTIN NE KADAR? Alış: 413,61 TL Satış: 443,60TL 18 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR? Alış: 198,84 TL Satış: 230,80 TL 14 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR? Alış: 250,93 TL Satış: 302,07 TL KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 BUGÜN NE KADAR? Alış: 7 bin 309,28 TL Satış: 7 bin 426,13 TL KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ BUGÜN NE KADAR? Alış: 14 bin 778,94 TL Satış: 15 bin 076,48 TL Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. Tayfun Altuntaş Editör altın fiyatlarıekonomi