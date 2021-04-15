8 Nisan 2021 Perşembe Star TV Yayın Akışı | Akrep yeni bölümüyle Star'da

Star TV yayın akışı internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Biz de sizler için haberimizde 8 Nisan 2021 Perşembe Star TV Yayın Akışı'nı derledik. Gündüz kuşağı olan "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" ve "Gerçeğin Peşinde" programlarının ardından akşam kuşağında; başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya ve Yusuf Çim'in yer aldığı sevilen dizi Akrep yeni bölümüyle Star'da olacak.

8 NİSAN 2021 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Menajerimi Ara

18:30 Star Haber

20:00 Akrep

AKREP SON BÖLÜN ÖZETİ

Aras sayesinde Merve, Ahmet'in elinden kurtulur. Ancak bu sefer de Ayşem, Ferday'ı görmeye gelince saldırıya uğrar. Perihan, Can'ın babasının Aras olduğunu öğrenir. Aras'ı, Ahmet'in ipini çekmek için anlaşma yapmaya davet eder. Bu işin sonucunda Aras'ın ödülü, oğlu Can' kavuşmak olacaktır. Hakan, Duru ile arasın öpüşme görüntülerini ele geçirir ve Şahin'e karşı şantaj olarak kullanır.

(STAR TV)