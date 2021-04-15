8 Nisan 2021 Perşembe Star TV Yayın Akışı | Akrep yeni bölümüyle Star'da
Sizler için 8 Nisan 2021 Perşembe Star TV Yayın Akışını haberimizde derledik. Star TV'de gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı var. Akşam saatlerinde ise Akrep yeni bölümüyle Star'da. Detaylar haberimizde...
Star TV yayın akışı internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Biz de sizler için haberimizde 8 Nisan 2021 Perşembe Star TV Yayın Akışı'nı derledik. Gündüz kuşağı olan "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" ve "Gerçeğin Peşinde" programlarının ardından akşam kuşağında; başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya ve Yusuf Çim'in yer aldığı sevilen dizi Akrep yeni bölümüyle Star'da olacak.
8 NİSAN 2021 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Menajerimi Ara
18:30 Star Haber
20:00 Akrep
AKREP SON BÖLÜN ÖZETİ
Aras sayesinde Merve, Ahmet'in elinden kurtulur. Ancak bu sefer de Ayşem, Ferday'ı görmeye gelince saldırıya uğrar. Perihan, Can'ın babasının Aras olduğunu öğrenir. Aras'ı, Ahmet'in ipini çekmek için anlaşma yapmaya davet eder. Bu işin sonucunda Aras'ın ödülü, oğlu Can' kavuşmak olacaktır. Hakan, Duru ile arasın öpüşme görüntülerini ele geçirir ve Şahin'e karşı şantaj olarak kullanır.
(STAR TV)