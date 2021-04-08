8 Nisan 2021 Perşembe Star TV Yayın Akışı|Akrep yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 8 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alırken, ardından ise fenomen program "Gerçeğin Peşinde" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Akrep" adlı dizi yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 8 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı...

STAR TV 8 NİSAN 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Bir Demet Tiyatro

18.40 Star Haber

20:00 Akrep

AKREP SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferda, Ahmet’in karanlık yüzünü kızı Ayşem’e göstermek için kurduğu planla amacına ulaşır. Ferda, kendisinden sakladığı babasının Ahmet olduğunu söyler ama Ayşem kim olduğunu yeni öğrendiği babasına tepki göstererek kaçıp gider. Ahmet, ortadan kaybolan kızının yerini öğrenebilmek için Ferda’yı köşeye sıkıştırır.

Duru, Hakan’ın borcunu kapatmak için kumarhaneye gider. Duru’yu kameradan izleyen Aras, kumarhaneyi polis basınca Duru’yu gizli odaya saklar. Aras’ın bebek Can hakkındaki şüpheleri devam ederken, ikilinin birbirlerinin gözlerinde gördükleri aşk onları yeniden yakınlaştırır! Onları güvenlik odasındaki monitörden izleyen Ferda, eline geçen fırsatı kaçırmayacaktır...

Adeta bir gizli kara kutu olan Hünkar, zor günler geçiren eski dostu Perihan’ın bir sözüyle yanına gelerek evin havasını değiştirir. Duru ve Şahin, kendi anneleri gibi benimsedikleri eski dadıları Hünkar’ın gelişine çok sevinir. Hünkar, ipleri eline alıp evde yeni bir düzen kurarken; Perihan’ın düşmanlarına karşı da yeni kalkanı haline gelir.

(KAYNAK: STAR TV)