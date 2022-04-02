8 Nisan 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 8 Nisan 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 8 Nisan 2022 Cuma maç programı...

8 NİSAN 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

8 Nisan 2022 Cuma gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



18:00

Lahti - VPS

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00

SJK - HJK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00

Mikulas - Michalovce

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

19:00

ND Gorica - Istra 1961

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

KGHM Zaglebie - Stal Mielec

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:30

F.Düsseldorf - Hansa Rostock

Almanya Bundesliga 2

Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV

19:30

Jahn Regensburg - Ingolstadt

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

19:30

Aalborg - Randers

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

19:30

Austria II - FC Juniors

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

BW Linz - Amstetten

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

Grazer - Rapid Wien 2

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

Kapfenberg Bulls - Horn

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

Liefering - Innsbruck

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Hobro - Koge

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:15

Al Sadd - Nasaf Qarshi

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

21:00

G.A. Eagles - Willem II

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00

NAC Breda - VVV Venlo

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Den Bosch - Dordrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

ADO Den Haag - Helmond

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Eindhoven - Almere

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Excelsior - SC Telstar

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

FC Emmen - Jong AZ

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Volendam - De Graafschap

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Maastricht - Jong Utrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Oss - Jong PSV

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Roda - Jong Ajax

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Mouscron - Westerlo

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

21:00

Virton - Lommel

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

21:30

Stuttgart - B.Dortmund

Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV

21:30

Pogon Szczecin - Plock

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:45

Drogheda - Bohemians 1905

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45

Shelbourne - Shamrock Rovers

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45

St. Patricks - Dundalk

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45

Queen of South - Partick

İskoçya Championship

Bilyoner TV

22:00

Newcastle - Wolverhampton

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

22:00

Sevilla - Granada

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00

Lorient - St. Etienne

Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 1, Bilyoner TV

22:00

Lugo - Cartagena

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

22:15

Gil Vicente - Moreirense

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

23:15

Al Hilal - Al Sharjah

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2