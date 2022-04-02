8 Nisan 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
8 Nisan 2022 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 8 Nisan 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 8 Nisan 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 8 Nisan 2022 Cuma maç programı...
8 NİSAN 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
8 Nisan 2022 Cuma gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
18:00
Lahti - VPS
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:00
SJK - HJK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:00
Mikulas - Michalovce
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:00
ND Gorica - Istra 1961
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
KGHM Zaglebie - Stal Mielec
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:30
F.Düsseldorf - Hansa Rostock
Almanya Bundesliga 2
Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV
19:30
Jahn Regensburg - Ingolstadt
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
19:30
Aalborg - Randers
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
19:30
Austria II - FC Juniors
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
BW Linz - Amstetten
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Grazer - Rapid Wien 2
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Kapfenberg Bulls - Horn
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Liefering - Innsbruck
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Hobro - Koge
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:15
Al Sadd - Nasaf Qarshi
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2, Spor Smart 2
21:00
G.A. Eagles - Willem II
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
21:00
NAC Breda - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Den Bosch - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
ADO Den Haag - Helmond
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Eindhoven - Almere
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Excelsior - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
FC Emmen - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Volendam - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Maastricht - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Oss - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Roda - Jong Ajax
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Mouscron - Westerlo
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
21:00
Virton - Lommel
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
21:30
Stuttgart - B.Dortmund
Almanya Bundesliga
Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV
21:30
Pogon Szczecin - Plock
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:45
Drogheda - Bohemians 1905
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
Shelbourne - Shamrock Rovers
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
St. Patricks - Dundalk
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
Queen of South - Partick
İskoçya Championship
Bilyoner TV
22:00
Newcastle - Wolverhampton
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
22:00
Sevilla - Granada
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00
Lorient - St. Etienne
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 1, Bilyoner TV
22:00
Lugo - Cartagena
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
22:15
Gil Vicente - Moreirense
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
23:15
Al Hilal - Al Sharjah
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2, Spor Smart 2