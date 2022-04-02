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  3. 8 Nisan 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

8 Nisan 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

8 Nisan 2022 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 8 Nisan 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

8 Nisan 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 8 Nisan 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 8 Nisan 2022 Cuma maç programı...

8 NİSAN 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

8 Nisan 2022 Cuma gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:


18:00
Lahti - VPS
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00
SJK - HJK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00
Mikulas - Michalovce
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

19:00
ND Gorica - Istra 1961
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
KGHM Zaglebie - Stal Mielec
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:30
F.Düsseldorf - Hansa Rostock
Almanya Bundesliga 2

Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV

19:30
Jahn Regensburg - Ingolstadt
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

19:30
Aalborg - Randers
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

19:30
Austria II - FC Juniors
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30
BW Linz - Amstetten
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30
Grazer - Rapid Wien 2
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30
Kapfenberg Bulls - Horn
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30
Liefering - Innsbruck
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00
Hobro - Koge
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:15
Al Sadd - Nasaf Qarshi
AFC Şampiyonlar Ligi

 Smart Spor 2, Spor Smart 2

21:00
G.A. Eagles - Willem II
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00
NAC Breda - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Den Bosch - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
ADO Den Haag - Helmond
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Eindhoven - Almere
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Excelsior - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
FC Emmen - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Volendam - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Maastricht - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Oss - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Roda - Jong Ajax
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Mouscron - Westerlo
Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

21:00
Virton - Lommel
Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

21:30
Stuttgart - B.Dortmund
Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV

21:30
Pogon Szczecin - Plock
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:45
Drogheda - Bohemians 1905
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45
Shelbourne - Shamrock Rovers
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45
St. Patricks - Dundalk
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45
Queen of South - Partick
İskoçya Championship

Bilyoner TV

22:00
Newcastle - Wolverhampton
İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

22:00
Sevilla - Granada
İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00
Lorient - St. Etienne
Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 1, Bilyoner TV

22:00
Lugo - Cartagena
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

22:15
Gil Vicente - Moreirense
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

23:15
Al Hilal - Al Sharjah
AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

Bölge Gündem Editör Ekibi
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