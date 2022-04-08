8 Nisan 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 8 Nisan 2022 Cuma televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

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TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 8 Nisan 2022 Cuma günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar... 8 NİSAN CUMA TV8 YAYIN AKIŞI 06:30 Oynat Bakalım 07.15 8'de Sağlık 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa 14:45 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 Survivor All Star 8 NİSAN CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar 8 NİSAN CUMA ATV YAYIN AKIŞI ​​​​​​​​​​​​​​07:00 Kahvaltı Haberleri 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 16:20 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar 20:05 Yalnız Kurt ​​​​​​​ 8 NİSAN CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI 06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 08:15 Bu Sabah 10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler 12:15 Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18.45 SHOW Ana Haber 20:00 Sahte Kabadayı ​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​ 8 NİSAN CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI​​​​​​​ 08:00 Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:15 Mehmet Özer İle Mutfakta Ramazan 13:00 En Hamarat Benim 16:30 Fulya ile Umudun Olsun 19:00 FOX Ana Haber 20:30 Aşk Mantık İntikam ​​​​​​​ 8 NİSAN CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI ​​​​​​​​​​​​​​07:00 Mesut Yar ile Bugün 09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde 16:00 Pelin'in Mutfağı 18.40 Star Haber 20:00 Her Şey Aşktan ​​​​​​​ 8 NİSAN CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI ​​​​​​​​​​​​09:05 Ramazan Klipleri 10:15 Alişanla Gülümse Hayata 15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 17:00 Ana Haber ( Canlı) 19:00 Ramazan Sevinci 20:00 Kasaba Doktoru ​​​​​​​ 8 NİSAN CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI 04:58İstiklal Marşı 05:00Geziyorum 05:45Belgesel: Kökler 06:15Aramızda Müzik Var 07:00Bir Resim Bir Hikaye 07:30Hayat Sanat 08:00Muhayyelat 08:30Musikişinas 09:00Bir Resim Bir Hikaye 09:30Koleksiyoner 10:00Aramızda Müzik Var 10:50Yeryüzleri 11:00Felsefe Söyleşileri 12:00Hayat Sanat 12:30Tarihin Ruhu 13:00Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 14:00Yabancı Sinema: Hayal Bandosu (Bandar Band) 15:30Geri Dönüşen Sanat 15:45Sinema + 16:30Karar Perdesi 17:30Anadolu Arkeolojisi 18:00Hayat Sanat 18:30Belgesel: Kökler 19:00Karalama Defteri 19:30Anjelika Akbar İle Sesler 20:00Türk Caz Standartları Enstitüsü 21:00İhmal Edilebilir Nasihatler 22:00Film Önü 22:15Yabancı Sinema: Motosiklet Günlüğü (The Motorcycle Diaries) 00:30Film Arkası 01:00İhmal Edilebilir Nasihatler 02:00Mavera 03:30Film Önü 03:45Yabancı Sinema: Motosiklet Günlüğü (The Motorcycle Diaries) Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri