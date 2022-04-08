8 Nisan 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 8 Nisan 2022 Cuma televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 8 Nisan 2022 Cuma günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...
8 NİSAN CUMA TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
8 NİSAN CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
8 NİSAN CUMA ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:05 Yalnız Kurt
8 NİSAN CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:15 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Sahte Kabadayı
8 NİSAN CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Mehmet Özer İle Mutfakta Ramazan
13:00 En Hamarat Benim
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Aşk Mantık İntikam
8 NİSAN CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Pelin'in Mutfağı
18.40 Star Haber
20:00 Her Şey Aşktan
8 NİSAN CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI
09:05 Ramazan Klipleri
10:15 Alişanla Gülümse Hayata
15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
17:00 Ana Haber ( Canlı)
19:00 Ramazan Sevinci
20:00 Kasaba Doktoru
8 NİSAN CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI
04:58İstiklal Marşı
05:00Geziyorum
05:45Belgesel: Kökler
06:15Aramızda Müzik Var
07:00Bir Resim Bir Hikaye
07:30Hayat Sanat
08:00Muhayyelat
08:30Musikişinas
09:00Bir Resim Bir Hikaye
09:30Koleksiyoner
10:00Aramızda Müzik Var
10:50Yeryüzleri
11:00Felsefe Söyleşileri
12:00Hayat Sanat
12:30Tarihin Ruhu
13:00Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
14:00Yabancı Sinema: Hayal Bandosu (Bandar Band)
15:30Geri Dönüşen Sanat
15:45Sinema +
16:30Karar Perdesi
17:30Anadolu Arkeolojisi
18:00Hayat Sanat
18:30Belgesel: Kökler
19:00Karalama Defteri
19:30Anjelika Akbar İle Sesler
20:00Türk Caz Standartları Enstitüsü
21:00İhmal Edilebilir Nasihatler
22:00Film Önü
22:15Yabancı Sinema: Motosiklet Günlüğü (The Motorcycle Diaries)
00:30Film Arkası
01:00İhmal Edilebilir Nasihatler
02:00Mavera
03:30Film Önü
03:45Yabancı Sinema: Motosiklet Günlüğü (The Motorcycle Diaries)