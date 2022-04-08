Günlük burç yorumları 8 Nisan 2022 Cuma | Terazi keyifsiz hissediyor, Kova buluttan nem kapıyor!Dost acı söyler! Ahmet Hakan'dan Kemal Kılıçdaroğlu için olay yorum: Kendi tabanına adaylığını maalesef benimsetememişAltın fiyatları haftanın son gününde zirveye tırmandı! Gram ve çeyrek altın yükselişe geçti, yatırımcı halinden memnun! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatlarıATV canlı yayın Müge Anlı bugünkü programı full, tek parça izle 8 Nisan 2022 Cuma | Müge Anlı ile Tatlı Sert programı son bölüm izle YouTube8 Nisan 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 8 Nisan 2022 Cuma ? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı 2022?Eda Taşpınar'ı Ramazan ayı bile durduramadı! Sevgilisine göğsünü öptürdü! Hiç çekinmeden paylaştı!Resmi Gazete'de yayımlandı! Tarım ve Orman Bakanlığında o bakan yardımcıları görevden alındı!Tuzla'da patlama sesleri duyuldu! Piyade okulunun içindeki AR-GE Merkezinde yangın çıktı!Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Fırtınaya dikkat! İşte 8 Nisan 2022 Cuma hava durumu
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 8 Nisan 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

8 Nisan 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 8 Nisan 2022 Cuma televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

8 Nisan 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 8 Nisan 2022 Cuma günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

8 Nisan 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

8 NİSAN CUMA TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

8 Nisan 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

8 NİSAN CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

8 Nisan 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

8 NİSAN CUMA ATV YAYIN AKIŞI

 

​​​​​​​​​​​​​​07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:05 Yalnız Kurt

8 Nisan 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

8 NİSAN CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:15 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Sahte Kabadayı

​​​​​​​​​​​​​​​​​8 Nisan 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

8 NİSAN CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI​​​​​​​

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Mehmet Özer İle Mutfakta Ramazan

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Aşk Mantık İntikam

8 Nisan 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

8 NİSAN CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI

​​​​​​​​​​​​​​07:00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Pelin'in Mutfağı

18.40 Star Haber

20:00 Her Şey Aşktan

8 Nisan 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

8 NİSAN CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI

​​​​​​​​​​​​09:05 Ramazan Klipleri

10:15 Alişanla Gülümse Hayata

15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

17:00 Ana Haber ( Canlı)

19:00 Ramazan Sevinci

20:00 Kasaba Doktoru

8 Nisan 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

8 NİSAN CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI

04:58İstiklal Marşı

05:00Geziyorum

05:45Belgesel: Kökler

06:15Aramızda Müzik Var

07:00Bir Resim Bir Hikaye

07:30Hayat Sanat

08:00Muhayyelat

08:30Musikişinas

09:00Bir Resim Bir Hikaye

09:30Koleksiyoner

10:00Aramızda Müzik Var

10:50Yeryüzleri

11:00Felsefe Söyleşileri

12:00Hayat Sanat

12:30Tarihin Ruhu

13:00Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

14:00Yabancı Sinema: Hayal Bandosu (Bandar Band)

15:30Geri Dönüşen Sanat

15:45Sinema +

16:30Karar Perdesi

17:30Anadolu Arkeolojisi

18:00Hayat Sanat

18:30Belgesel: Kökler

19:00Karalama Defteri

19:30Anjelika Akbar İle Sesler

20:00Türk Caz Standartları Enstitüsü

21:00İhmal Edilebilir Nasihatler

22:00Film Önü

22:15Yabancı Sinema: Motosiklet Günlüğü (The Motorcycle Diaries)

00:30Film Arkası

01:00İhmal Edilebilir Nasihatler

02:00Mavera

03:30Film Önü

03:45Yabancı Sinema: Motosiklet Günlüğü (The Motorcycle Diaries)

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT