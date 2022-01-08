8 Ocak 2022 Cumartesi bugün TV'de neler var? Bugün hangi diziler, programlar, filmler var? ATV, Star TV, FOX, Kanal D, TRT 1, Show TV yayın akışı
8 Ocak 2022 Cumartesi gününde TV karşısına geçerek bir şeyler izlemek isteyenler kanalların yayın akışını araştırıyor. Peki 8 Ocak 2022 Cumartesi bugün TV'de neler var? Bugün hangi diziler, programlar, filmler var? ATV, Star TV, FOX, Kanal D, TRT 1, Show TV yayın akışı haberimizde...
Yılbaşının geride kalmasının ardından diziler tekrar ekranla dönmeye başladı. Bu kapsamda kanalların yayın akışları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda vatandaşlar da internet arama motorlarında 8 Ocak 2022 Cumartesi bugün TV'de neler var? Bugün hangi diziler, programlar, filmler var? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Bizlerde sizler için ATV, Star TV, FOX, Kanal D, TRT 1, Show TV yayın akışına haberimizde yer verdik.
8 OCAK 2022 CUMARTESİ BUGÜN TV'DE NELER VAR? BUGÜN HANGİ DİZİLER, PROGRAMLAR, FİLMLER VAR?
8 Ocak 2022 Cumartesi gününde ATV'de Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filmi, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler programı, Star TV'de Yukarıdaki Tehlike filmi, TRT 1'de Gönül Dağı, FOX TV'de Maske Kimsin Sen? programı ekrana gelecek.
ATV, STAR TV, FOX, KANAL D, TRT 1, SHOW TV YAYIN AKIŞI 8 OCAK 2022 CUMARTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Yalancı Yarim (Yerli Sinema)
16:30 Şark Bülbülü (Yerli Sinema)
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Cehennem Melekleri (Yabancı Sinema)
01:00 Cehennem Melekleri (Yabancı Sinema)
02:45 Resimdeki Sevgili (Yerli Sinema)
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Karate Kid (Yabancı Sinema)
12:40 Kalp Yarası
15:50 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Yerli Sinema)
21:55 Kingsman: Altın Çember (Yabancı Sinema)
00:30 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Yerli Sinema)
02:10 Kuruluş Osman
04:55 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
08:00 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 John Carter: İki Dünya Arasında (Yabancı Sinema)
16:30 Yargı
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:45 Hızlı ve Ateşli: Ölüm Yarışı (Yabancı Sinema)
02:30 Hızlı ve Ateşli: Ölüm Yarışı (Yabancı Sinema)
03:45 Müzik Arası
04:45 Geniş Aile
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Kanunsuz Topraklar
16:00 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Maske Kimsin Sen?
22:30 Elkızı
01:45 Yasak Elma
04:15 Kefaret
05:45 Kadın
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:15 Pulsar
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:15 Bir Demet Tiyatro
14:00 Annemizi Saklarken
16:45 Söz
18:45 Star Haber
20:00 Yukarıdaki Tehlike (Yabancı Sinema)
22:30 Arkadaşım Hoşgeldin
00:15 Yukarıdaki Tehlike 3 (Yabancı Sinema)
02:15 Söz
04:15 Pulsar
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)
09:45 Bir Yemek Olsan (Yeni Bölüm)
10:45 Seviyorum Ama Arkadaşça (Yerli Sinema)
13:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
20:00 O Ses Türkiye
00:15 Kırmızı Oda
03:30 8X8
04:45 Bilginiz Olsun
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:00 Dinozor Adası (Yabancı Sinema)
10:00 Tozkoparan İskender
11:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
17:30 3’Te 3
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
04:00 Piri Reis