8 Ocak Cuma Hutbesi: Fâtiha Sûresi Kur’an’ın Mukaddimesi

Her hafta farklı konular ele alınan Cuma hutbesi namaz öncesi Türkiye genelindeki tüm camilerde ibadetini yapmaya gelen müslümanlara okunur. Peki bugün Cuma hutbesinin konusu nedir?

Diyanet Türkiye Geneli Cuma Hutbesi konusu:

FÂTİHA SÛRESİ: KUR’AN’IN MUKADDİMESİ

Muhterem Müslümanlar!

Bir gün Resûl-i Ekrem (s.a.s) sahâbe-i kirâmdan Ebû Saîd b. Muallâ’ya, “Mescittençıkmadan önce sana Kur’an-ı Kerim’deki en büyük sûreyi bildireceğim.” demişti. Namazın ardından ona şöyle buyurdu: “Bu sûre, yedi ayetten oluşan, namazlarda tekrar tekrar okunan Fâtiha sûresidir.”1

Aziz Müminler!

Fâtiha sûresi, mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’in mukaddimesidir. Peygamberimiz bir hadisinde “Fâtiha’yı okumayanın namazı yoktur.”2 buyurduğu için bizler namazlarımızın her rekâtında bu sureyi okuruz. Kulun Rabbi ile gönülden hasbihali olan Fâtiha sûresini her okuduğumuzda Cenâb-ı Hakk’ın “Kuluma dilediği verilecektir.”3 buyurduğunu bilerek huzur buluruz.

Kıymetli Müslümanlar!

Fâtiha sûresine, “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.” diyerek Besmeleyle başlarız. Biliriz ki Allah’ın adı anılmadan başlanan her iş, eksiktir, yarımdır, bereketsizdir. ۪مي َ نُ ـ َعالَ ْ لَُر ّلبُال َح ْم دُلِّل ٰ ْ ل َا ayetini okuduğumuzda, kâinatı yaratan ve yöneten Rabbimize sonsuzhamdimizi, şükrümüzü, övgümüzü ve saygımızı sunarız م لنُال ّرَ ْح ٰم ل ّرَ َ ُُ ا Biliriz ki O, lütuf ve ihsan sahibidir. Rahmeti bol, merhameti çoktur. ل نُ ُال ّد۪ ي ل yegâne gününün Hesapَ مالل لك ُيَْوم hâkimi O’dur. Kullarını ahirette hesaba çekecek olan Allah, mutlak adalet sahibidir. ُ ن د َُوالّيَا َك ُنَ ْسَت ۪عي ب yalnız Bizler الّي ُ ُ َا َك ُنَ ْع Allah’a kulluk eder ve sadece O’ndan yardım dileriz. Zira O’ndan başka sığınacak, dayanacak, güvenecek hakiki bir merci yoktur. م ْسَت ۪قيَ مُ ْ َطُُال ْيله ال ْه لدنَاُُال ّلصَرا ُُُ ْ مُ ْن َع ْم َتُ َعلَ ۪ذي َنُُاَ لصَرا َطُُالَّ ْيلهْمُ ضو لبُ َعلَ َم ْغ ْ ُال ل ۪ي َن َغ ْير ُ ُ الّ َوَلُال ّضََّٓİlâhî Ya Rabbi! “Bizi dosdoğru yola, kendilerine iman ve hidayet nimeti verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazabına uğramış olanların ve sapıtanların yoluna değil.”4 Âmîn!

Değerli Müminler!

Fâtiha ile başlayan Yüce Kitabımızı okumak, anlamak ve yaşamak için büyük bir özveriyle çalışalım. Bu vesileyle, hepinizi Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından başlatılan “Haydi Türkiye, Evden Kur’an Öğrenmeye” seferberliğine davet ediyorum. Başkanlığımızın internet sayfasından başvurarak bulunduğunuz yerden çevrim içi derslerle Kur’an öğrenebilir, Kur’an’ın nurunu ailenize ve hayatınıza yansıtabilirsiniz. Ayrıca, okullarımızda Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler dersleri, seçmeli dersler arasında yer almaktadır. Yavrularımızı, bu dersleri seçmeleri için teşvik edelim.

1 Buhârî, Tefsîr, (Fâtiha), 1.

2 Buhârî, Ezan, 95.

3 Müslim, Salât, 38.

4 Fâtiha, 1/1-7.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

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