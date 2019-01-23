8. Pentex fuarı açıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından, KOSGEB, Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği (PENKON) ile Moda ve Hazır Giyim Federasyonu destekleriyle düzenlenen PENTEX Fuarı açıldı.

Açılışa Vali Davut Gül, Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, Sermet Atay, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin,GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu,GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk ve çok sayıda davetlinin katılımıyla Ortadoğu Fuar Merkezi'nde açıldı.

"Kentimiz, konfeksiyon sektörünün de katkıları ile inşallah önümüzdeki yıllarda ihracat rakamlarını daha da yukarı taşıyacak"

Sektörünün ilk ve tek fuarı olma özelliğini taşıyan, fuarın hayırlı olmasını dileyen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de tekstil ve hazır giyim sektörlerinin, üretim ve oluşturduğu katma değer, ihracattaki yüksek payı nedeniyle ekonomik kalkınma sürecinde önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Geniş bir üretim yelpazesine sahip olan Gaziantep'te, penye ve tekstil sektörünün önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Ünverdi, "Hazır giyim ve konfeksiyon grubu, Gaziantep'in ihracat payında 9. sırada geliyor. Diğer sektörlerimizde olduğu gibi hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe demarkalaşmaya ve katma değere yönelebilir; özellikle parsiyel olarak yurtdışına ürün gönderen bu sektöre has yurtdışı nakliye konusunu çözebilirsek, üretim ve ihracat rakamlarımızın daha da yukarı çıkacağına inanıyoruz" dedi.

Gaziantep'in, 2018 yılını yaklaşık 7 milyar dolarlık rekor ihracatla kapattığını belirten Ünverdi, "Kentimiz, konfeksiyon sektörünün de katkıları ile inşallah önümüzdeki yıllarda bu rakamları daha da yukarı taşıyacak. Tekstil ve hazır giyim sektörleri aynı zamanda genç nüfusa sahip ülkemizde, büyük bir istihdam kaynağı da oluşturuyor. Bu sektörlerde çalışanların çoğunun kadın olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Çünkü kadınların iş hayatında daha fazla yer almasının, hem kadın iş gücünü teşvik edeceğine, hem de hedeflerimize daha hızlı ulaşmamıza katkı sunacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

-"Sektörlerimize yönelik nitelikli eleman yetiştiriyoruz"

Çoğu sektörde olduğu gibi konfeksiyon sektöründe de nitelikli eleman konusunda ciddi sıkıntı yaşandığını ifade eden Ünverdi, "Geçmişte usta çırak ilişkisi hakimdi, çocuklarımız zanaat öğrenir, kötü alışkanlık edinmez, meslek sahibi olurlardı. Mesleki eğitime de gereken önemin verilememesi sebebiyle maalesef bir kuşağı kaybettik ve zanaatkar yetiştiremedik. Ancak GSO bünyesindeki mesleki eğitim merkezimiz ve benzeri uygulamalarla inşallah bunu da aşacağız. Çünkü biz merkezimizde hem teorik eğitim almış, hem de mesleği öğrenmiş gençler yetiştiriyoruz. Hatta bununla da yetinmiyoruz, kurmuş olduğumuz Mesleki Yeterlilik Sınavları Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş.,Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olup; burada iplik eğirme operatörlüğü, ön iplik operatörlüğü, iplik bitim işleri operatörlüğü gibi meslek kollarında mesleki yeterlilik belgesi veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Dış pazarda Çin ile rekabet eder konumda olan sektörün girdi maliyetlerindeki yükselişle özellikle tekstil sanayicilerini etkilediğini kaydeden Ünverdi, "Pazardaki fiyat baskısı da ihracatçının gücünü kırıyor. Türkiye'de hazır giyim ihracatı uzun zamandır 17 milyar dolar bandına sıkışmış durumda, maalesef bunu bir türlü aşamıyoruz. Fuarımız bu açıdan da büyük önem taşıyor. Büyük ve özel bir coğrafyaya ulaşan Pentex Fuarımızın bu manada çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Konfeksiyon sektörünün aslında stratejik olarak da kabul edilmesi gereken bir sektör olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu sektöre hızlı yatırım yapılabiliyor, yatırım maliyetleri düşük olmasına karşın, çok yüksek oranda istihdam imkanı sağlıyor. Bu manada, sanayici ve üreticiler olarak doğru vizyon ve stratejiler geliştirmek için, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Sayın Hüseyin Öztürk ile almış olduğumuz işbirliği kararları çerçevesinde, penye, triko ve hazır giyim sektörlerinin geleceğine yön verecek adımlar atacağız. Bir sonraki fuarımızda dış alıcıların şehrimize gelmesi, defile organizasyonu, sektöre yönelik eğitim programları ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi noktasında birlikte çalışmalar yürüteceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Bu sektöre 1 milyar dolar yatırım yaptığınızda, 1 milyon insanı istihdam edebiliyorsunuz"

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk ise sektörün önemine değinerek, "Hazır giyim sektörü 8-10 yıldır maalesef 15-17 milyar dolar arasına sıkışıp kaldı. Bu sıkışıklığı kamuoyu ile beraber ortadan kaldırmamız lazım. Bunun için de yaşadığımız sorunları aşabilmemiz gerekiyor. Hazır giyim ülkemiz için çok önemli bir sektör. Bu sektör Türkiye'nin ilk ve geleneksel sektörüdür. İhracat odaklı, istihdam odaklı sektörlere biraz daha öncelik tanınması gerektiğini düşünüyorum. Bu sektöre 1 milyar dolar yatırım yaptığınızda 1 milyon insanı istihdam edebiliyorsunuz. Sanırım dünyada bu kadar yatırımla bu denli istihdam imkanı sağlayan başka bir sektör daha yoktur. Bu yüzden bu sektöre sahip çıkmalıyız. Bu manada Gaziantep de çok önemli bir şehir. Sanayicilerin örnek aldığı, şehirlerin örnek aldığı bir şehir. Buraya her geldiğimde Tekstilkent'i muhakkak geziyorum ve buranın kurulmasında emeği geçenlere buradan bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Fuar hakkında

Penye ve tekstil sektöründeki yeni modellerin sergileneceği fuar, 26 Ocak tarihine kadar 10.00-18.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Geçen yıl 120 firmanın 250 marka ile katıldığı fuarda bu yıl 120 firma 350 marka ile yer alıyor.

Fuarda penye ürünleri, konfeksiyon ürünleri, kumaş, kumaş ürünleri, dikiş makineleri, konfeksiyon yan sanayi ve aksesuarları (etiket, elyaf, lastik, kurdela, tela, vatka, düğme, çıt çıt, perçin, fermuar, pul, payet, boncuk, askı) etiketleme ve desen baskı sistemleri, katlama ve paketleme makineleri, temizleme makineleri, kalite kontrol ve metraj ölçüm makineleri, ütü makine ve presleri, depolama ve askı sistemleri gibi ürün grupları yer alıyor.

Başta Gaziantep'ten firmaların katıldığı fuarda, Adana, Bursa, Denizli, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve Mersin'den de firmalar yer alıyor. Dolaylı olarak ise Yunanistan, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden firmalar ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Fuara, yurtiçinden ziyaretçilerin yanı sıra yurt dışından da Suriye, Irak, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyetleri, Bosna Hersek, Rusya, Ukrayna ve Fransa'dan 20 bin civarında profesyonel ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA