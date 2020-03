Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün yaptığı açıklamada "LGS kapsamındaki merkezi sınav, sadece birinci dönem müfredatından yapılacak." dedi. Bundan sonra internette müfredattaki bı konular araştırılmaya başlandı. Peki 8. sınıf 1. dönem konuları neler? LGS 2020'DE hangi konulardan çıkacak?m 8. sınıf müfredatı nasıl? Tüm merak edilenler haberimizde.

LGS'DE 1. DÖNEM MÜFREDATINDAN ÇIKACAK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS ile ilgili açıklamalarda bulundu. Selçuk, "LGS kapsamındaki merkezi sınav, sadece birinci dönem müfredatından yapılacak." dedi.

LGS 1. DÖNEM KONULARI NELERDİR?

1.Dönem 8.Sınıf Türkçe Konuları

Fiilimsiler

Sözcükte Anlam

Söz Gruplarında Anlam

Deyimler ve Atasözleri

Cümlenin Öğeleri

Söz Sanatları

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Cümlede Anlam

Metin Türleri

Cümle Türleri

1.Dönem 8.Sınıf Matematik Konuları

Çarpanlar ve Katlar

Üslü İfadeler

Kareköklü İfadeler

Veri Analizi

Basit Olayların Olma Olasılığı

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

1.Dönem 8.Sınıf Fen ve Teknoloji Konuları

1 Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren

Mevsimlerin Oluşumu

İklim ve Hava Hareketleri

8.2 DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam

DNA ve Genetik Kod

Kalıtım

Mutasyon ve Modifikasyon

Adaptasyon (Çevreye Uyum)

Biyoteknoloji

8.3 Basınç / Fiziksel Olaylar

Basınç

8.4 Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası

Periyodik Sistem

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Kimyasal Tepkimeler

Asitler ve Bazlar

Maddenin Isı ile Etkileşimi

Türkiye’de Kimya Endüstrisi

1.Dönem 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi Konuları

-Bir Kahraman Doğuyor

-Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

-Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm



1.Dönem 8.Sınıf İngilizce Konuları

8.1 Friendship

8.2 Teen Life

8.3 In The Kitchen

8.4 On The Phone

8.5 The Internet

1.Dönem 8.Sınıf Din Kültürü Konuları

8.1 KADER İNANCI

Kader ve Kaza İnancı

İnsanın İradesi ve Kader

Kaderle İlgili Kavramlar

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)

Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı



8.2 ZEKÂT VE SADAKA

İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

Zekât ve Sadaka İbadeti

Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)

Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı



8.3 DİN VE HAYAT

Din, Birey ve Toplum

Dinin Temel Gayesi

LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

Sözel Bölüm: Toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.Türkçe: 20 T.C. İnkılap: 10 Din Kültürü: 10 İngilizce: 10

Sayısal Bölüm: Toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.Matematik: 20 Fen Bilimleri: 20

LGS Aralık ayı örnek soruları ve çözümleri | LGS Aralık sayısal ve sözel soruları

LGS 2020 sınav tarihi belli oldu. İşte merakla beklenen LGS 2020 sınav tarihi

LGS ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavı ile ilgili olarak sadece 1. dönem konularından uygulanacağını açıkladı. Bakan Selçuk LGS’nin ertelenmesine ilişkin olarak ise ‘LGS’yi ertelememizi gerektiren bir durum yok’ ifadelerini kullandı. İşte Bakan Selçuk’tan yapılan açıklamalar.

LGS sınav takviminde bir gecikme halinde öğrencilerin kaygılarının daha da artmasının muhtemel olduğuna işaret eden Selçuk, şunları kaydetti: “Salgın dolayısıyla zor günler geçiren öğrencilerimizin kaygılarını daha da artırmak istemiyoruz ve sınava hazırlanmak için yeterli zaman tanımak istiyoruz. Şu anki veriler ışığında, 7 Haziran 2020’de yapılacak LGS’yi ertelememizi gerektiren bir durum yok.

Ancak, koronavirüs salgınının seyrine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyelerini takip edeceğiz. Gerekirse önümüzdeki haftalarda durumu bir daha değerlendiririz. Ancak şu an için sınav tarihinde bir değişiklik gündemimizde yok. Özetle, öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla bir yandan uzaktan eğitim derslerini takip etsinler, bir yandan da şimdiye kadar gördükleri konuları tekrar etsinler. LGS kapsamındaki merkezi sınav, sadece birinci dönem müfredatından yapılacak.”

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.

LGS’de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.