8. sınıf 1. dönem konuları neler? LGS 2020'de hangi konulardan çıkacak?
8. sınıf 1. dönem konuları neler? LGS 2020'de hangi konulardan çıkacak? 8. sınıf 2. dönem Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, İnkılap Tarihi, Din Kültürü, İngilizce müfredatı nasıl? soruları Ziya Selçuk'un açıklamalarından sonra araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için bu merak edilenleri derledik. İşte detaylar.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün yaptığı açıklamada "LGS kapsamındaki merkezi sınav, sadece birinci dönem müfredatından yapılacak." dedi. Bundan sonra internette müfredattaki bı konular araştırılmaya başlandı. Peki 8. sınıf 1. dönem konuları neler? LGS 2020'DE hangi konulardan çıkacak?m 8. sınıf müfredatı nasıl? Tüm merak edilenler haberimizde.
LGS'DE 1. DÖNEM MÜFREDATINDAN ÇIKACAK
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS ile ilgili açıklamalarda bulundu. Selçuk, "LGS kapsamındaki merkezi sınav, sadece birinci dönem müfredatından yapılacak." dedi.
- LGS'DE 1. DÖNEM MÜFREDATINDAN ÇIKACAK
- LGS 1. DÖNEM KONULARI NELERDİR?
- LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?
- LGS ERTELENDİ Mİ?
- LGS NEDİR?
LGS 1. DÖNEM KONULARI NELERDİR?
1.Dönem 8.Sınıf Türkçe Konuları
- Fiilimsiler
- Sözcükte Anlam
- Söz Gruplarında Anlam
- Deyimler ve Atasözleri
- Cümlenin Öğeleri
- Söz Sanatları
- Yazım Kuralları
- Noktalama İşaretleri
- Cümlede Anlam
- Metin Türleri
- Cümle Türleri
1.Dönem 8.Sınıf Matematik Konuları
- Çarpanlar ve Katlar
- Üslü İfadeler
- Kareköklü İfadeler
- Veri Analizi
- Basit Olayların Olma Olasılığı
- Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
1.Dönem 8.Sınıf Fen ve Teknoloji Konuları
1 Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren
- Mevsimlerin Oluşumu
- İklim ve Hava Hareketleri
8.2 DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam
- DNA ve Genetik Kod
- Kalıtım
- Mutasyon ve Modifikasyon
- Adaptasyon (Çevreye Uyum)
- Biyoteknoloji
8.3 Basınç / Fiziksel Olaylar
- Basınç
8.4 Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası
- Periyodik Sistem
- Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
- Kimyasal Tepkimeler
- Asitler ve Bazlar
- Maddenin Isı ile Etkileşimi
- Türkiye’de Kimya Endüstrisi
1.Dönem 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi Konuları
- -Bir Kahraman Doğuyor
- -Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
- -Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
1.Dönem 8.Sınıf İngilizce Konuları
8.1 Friendship
8.2 Teen Life
8.3 In The Kitchen
8.4 On The Phone
8.5 The Internet
1.Dönem 8.Sınıf Din Kültürü Konuları
8.1 KADER İNANCI
Kader ve Kaza İnancı
İnsanın İradesi ve Kader
Kaderle İlgili Kavramlar
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı
8.2 ZEKÂT VE SADAKA
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
Zekât ve Sadaka İbadeti
Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)
Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı
8.3 DİN VE HAYAT
Din, Birey ve Toplum
Dinin Temel Gayesi
LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?
Sözel Bölüm: Toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.Türkçe: 20 T.C. İnkılap: 10 Din Kültürü: 10 İngilizce: 10
Sayısal Bölüm: Toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.Matematik: 20 Fen Bilimleri: 20
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LGS 2020 sınav tarihi belli oldu. İşte merakla beklenen LGS 2020 sınav tarihi
LGS ERTELENDİ Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavı ile ilgili olarak sadece 1. dönem konularından uygulanacağını açıkladı. Bakan Selçuk LGS’nin ertelenmesine ilişkin olarak ise ‘LGS’yi ertelememizi gerektiren bir durum yok’ ifadelerini kullandı. İşte Bakan Selçuk’tan yapılan açıklamalar.
LGS sınav takviminde bir gecikme halinde öğrencilerin kaygılarının daha da artmasının muhtemel olduğuna işaret eden Selçuk, şunları kaydetti: “Salgın dolayısıyla zor günler geçiren öğrencilerimizin kaygılarını daha da artırmak istemiyoruz ve sınava hazırlanmak için yeterli zaman tanımak istiyoruz. Şu anki veriler ışığında, 7 Haziran 2020’de yapılacak LGS’yi ertelememizi gerektiren bir durum yok.
Ancak, koronavirüs salgınının seyrine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyelerini takip edeceğiz. Gerekirse önümüzdeki haftalarda durumu bir daha değerlendiririz. Ancak şu an için sınav tarihinde bir değişiklik gündemimizde yok. Özetle, öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla bir yandan uzaktan eğitim derslerini takip etsinler, bir yandan da şimdiye kadar gördükleri konuları tekrar etsinler. LGS kapsamındaki merkezi sınav, sadece birinci dönem müfredatından yapılacak.”
LGS NEDİR?
2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.
Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.
LGS’de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.
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