Trabzonspor taraftarı Konyaspor maçına hazır! Biletler anında tükendi!Avans ne demek, TDK'ya göre Avans kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Günlük burç yorumları 8 Şubat 2022 Salı | Yengeç, her zaman haklı olamazsın! İkizler, "Hayır" demekten korkma!BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 8 Şubat 2022 Arnavutköy, Sarıyer ilçelerinde elektrik kesintileri ne kadar sürecek?FOX TV Yasak Elma 130. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle Youtube8 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?Futbolcu Aziz Aksoy'un ailesi kurşunların hedefi oldu! Çaykur Rizespor 21 yaşındaki futbolcusunun silahlı saldırıya uğradığını duyurdu!8 Şubat 2022 Salı günün spor manşetleri | Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor!İstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 8 Şubat 2022 elektrik kesintisi sorgulama8 Şubat 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 8 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

8 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

8 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? konu başlıkları merak edildi. Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak?

8 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

8 Şubat 2022 Salı TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, bugün televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar....

8 ŞUBAT 2022 SALI TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

8 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

8 ŞUBAT SALI ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Destan

8 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

8 ŞUBAT SALI KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Yaşamak Güzel Şey

8 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

8 ŞUBAT SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür SHOW

8 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

8 ŞUBAT SALI FOX TV YAYIN AKIŞ

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Güm

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Evlilik Hakkında Her Şey

8 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

8 ŞUBAT SALI STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Galaksinin Koruyucuları 2

8 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

8 ŞUBAT SALI TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

13:30 Survivor Panoroma 

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

8 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

8 ŞUBAT SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30Alişan İle Hayata Gülümse

12:15Şehirden Uzakta

13:15Beni Böyle Sev

16:30Seksenler

19:00Ana Haber

19:55İddiaların Aksine

20:00Masumlar Apartmanı

8 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

8 ŞUBAT SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI

09:00Bir Resim Bir Hikaye

09:30Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi

10:00Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

11:00Felsefe Söyleşileri

12:00Hayat Sanat

12:30Muhayyelat

13:00Düşüncenin Seyir Defteri

14:00Yabancı Sinema: Kırık Tomurcuklar (Broken Blossoms)

15:15Türkiye Ekspresi

15:30Türk Caz Standartları Enstitüsü

16:30Kelimeler ve Şeyler

17:30Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

18:00Hayat Sanat

18:30Anjelika Akbar İle Sesler

19:00Bir Resim Bir Hikaye

19:30Tarihin Ruhu

20:00Eşik

20:30Sade Saz

20:45Berceste

21:00Tarih Söyleşileri

22:00Yabancı Sinema: Hücre 211 (Cell 211)

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT