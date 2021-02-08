8 Şubat Hava Durumu | Batı bölgelerde sağanak yağmur etkisini gösteriyor!

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yurtta Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenirken hava sıcaklığının ise ülke genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.