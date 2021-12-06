8 Şubat 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 8 Şubat 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

8 ŞUBAT 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

12:05

Newcastle Jets - Melbourne City

Avustralya A Ligi

Bein Sports 4, Bilyoner TV

14:30

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

A Spor

16:00

Sabah Bakü - Qabala

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

17:30

Fatih Karagümrük - Konyaspor

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

A Spor

18:00

Glasgow Rangers - Sevilla

UEFA Gençlik Ligi

UEFA TV

18:15

Sebail - Sumqayıt

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

19:30

Palmeiras - Al Ahly

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Yarı Final

S Sport Plus

20:00

Empoli - B.Dortmund

UEFA Gençlik Ligi

UEFA TV

20:30

Fenerbahçe - Kayserispor

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

A Spor

20:30

Karlsruhe - Sandhausen

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Bein Connect, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

21:00

PSV - NAC Breda

Hollanda Kupası Çeyrek Final

Bilyoner TV

22:45

Newcastle - Everton

İngiltere Premier Lig

S Sport

22:45

West Ham - Watford

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

22:45

Derby County - Hull City

İngiltere Championship

Yayın Yok

23:00

Burnley - Manchester Utd

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

23:00

Inter - Roma

İtalya Kupası Çeyrek Final

TRT Spor, Bilyoner TV

23:00

Monaco - Amiens

Fransa Kupası Çeyrek Final

Bein Sports 4, Bilyoner TV