8 Şubat 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
8 Şubat 2022 Salı günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 8 Şubat 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 8 Şubat 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
8 ŞUBAT 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
12:05
Newcastle Jets - Melbourne City
Avustralya A Ligi
Bein Sports 4, Bilyoner TV
14:30
Kasımpaşa - Gaziantep FK
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
A Spor
16:00
Sabah Bakü - Qabala
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
17:30
Fatih Karagümrük - Konyaspor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
A Spor
18:00
Glasgow Rangers - Sevilla
UEFA Gençlik Ligi
UEFA TV
18:15
Sebail - Sumqayıt
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
19:30
Palmeiras - Al Ahly
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Yarı Final
S Sport Plus
20:00
Empoli - B.Dortmund
UEFA Gençlik Ligi
UEFA TV
20:30
Fenerbahçe - Kayserispor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
A Spor
20:30
Karlsruhe - Sandhausen
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Bein Connect, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV
21:00
PSV - NAC Breda
Hollanda Kupası Çeyrek Final
Bilyoner TV
22:45
Newcastle - Everton
İngiltere Premier Lig
S Sport
22:45
West Ham - Watford
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
22:45
Derby County - Hull City
İngiltere Championship
Yayın Yok
23:00
Burnley - Manchester Utd
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
23:00
Inter - Roma
İtalya Kupası Çeyrek Final
TRT Spor, Bilyoner TV
23:00
Monaco - Amiens
Fransa Kupası Çeyrek Final
Bein Sports 4, Bilyoner TV