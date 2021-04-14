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8 Temmuz 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

8 Temmuz 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 8 Temmuz 2021 Perşembe maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

8 Temmuz 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 8 Temmuz 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

8 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

8 Temmuz 2021 Perşembe gününde  birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...


12:00
Mlada Boleslav - Usti nad Labem
Hazırlık Maçı
StarMedia TV Youtube

12:30
Eastern Suburbs - Logan Lightning
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV

13:00
Kaya FC - Pathum United
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD

17:00
Zorya - Proleter
Hazırlık Maçı
Zorya Youtube

17:00
Beijing Guoan - United City
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2, Spor Smart 2

17:00
Ulsan Hyundai - Viettel
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD

18:30
Sturm Graz - Cracovia Krakow
Hazırlık Maçı
Sturm Graz Youtube

19:00
Daegu - Kawasaki Frontale
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD


20:00
Galatasaray - Kasımpaşa
TFF Elit U19 Ligi Yarı Final
A Spor

20:00
IFK Malmo - Torns
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV

21:30
Sturm Graz - Kızılyıldız
Hazırlık Maçı
Sturm Graz Youtube
 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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