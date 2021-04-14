8 Temmuz 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 8 Temmuz 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

8 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

8 Temmuz 2021 Perşembe gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...



12:00

Mlada Boleslav - Usti nad Labem

Hazırlık Maçı

StarMedia TV Youtube



12:30

Eastern Suburbs - Logan Lightning

Avustralya NPL Queensland

Bilyoner TV



13:00

Kaya FC - Pathum United

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart, Smart Spor HD



17:00

Zorya - Proleter

Hazırlık Maçı

Zorya Youtube



17:00

Beijing Guoan - United City

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2



17:00

Ulsan Hyundai - Viettel

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart, Smart Spor HD



18:30

Sturm Graz - Cracovia Krakow

Hazırlık Maçı

Sturm Graz Youtube



19:00

Daegu - Kawasaki Frontale

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart, Smart Spor HD



20:00

Galatasaray - Kasımpaşa

TFF Elit U19 Ligi Yarı Final

A Spor



20:00

IFK Malmo - Torns

İsveç Division 1 Södra

Bilyoner TV



21:30

Sturm Graz - Kızılyıldız

Hazırlık Maçı

Sturm Graz Youtube

