8 Temmuz 2021 Perşembe Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show Show TV'de!
Ekranların en sevilen kanalları arasında bulunan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Sevcan'la Lezzet Yolunda ile başlayan kanal akşam ekranların sevilen dizisi Ağır Romantik ekrana veriyor. İşte 8 Temmuz 2021 Perşembe Show TV yayın akışı...
Yayın akışlarını merak edenler için 8 Temmuz 2021 Perşembe Show TV yayın akışına haberimizde yer verdik. 13:00'da Bir Şansım Olsa ekranlarda olurken hemen ardından izleyenleri ekran başına kilitleyen 14:30'da Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ekrana geliyor. Akşam ise Ağır Romantik dizisi tekrar bölümü izleyiciye keyifli anlar yaşatmaya geliyor...
8 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
07:30 Kalp Atışı
10:00 Yeni Gelin
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Ağır Romantik
22:15 Ağır Romantik
00:15 Cam Tavanlar