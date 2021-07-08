8 Temmuz 2021 Perşembe Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show Show TV'de!

Yayın akışlarını merak edenler için 8 Temmuz 2021 Perşembe Show TV yayın akışına haberimizde yer verdik. 13:00'da Bir Şansım Olsa ekranlarda olurken hemen ardından izleyenleri ekran başına kilitleyen 14:30'da Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ekrana geliyor. Akşam ise Ağır Romantik dizisi tekrar bölümü izleyiciye keyifli anlar yaşatmaya geliyor...

8 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

07:30 Kalp Atışı

10:00 Yeni Gelin

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Ağır Romantik

22:15 Ağır Romantik

00:15 Cam Tavanlar