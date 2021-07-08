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8 Temmuz 2021 Perşembe Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show Show TV'de!

Ekranların en sevilen kanalları arasında bulunan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Sevcan'la Lezzet Yolunda ile başlayan kanal akşam ekranların sevilen dizisi Ağır Romantik ekrana veriyor. İşte 8 Temmuz 2021 Perşembe Show TV yayın akışı...

8 Temmuz 2021 Perşembe Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show Show TV'de!

Yayın akışlarını merak edenler için 8 Temmuz 2021 Perşembe Show TV yayın akışına haberimizde yer verdik. 13:00'da Bir Şansım Olsa ekranlarda olurken hemen ardından izleyenleri ekran başına kilitleyen 14:30'da Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ekrana geliyor. Akşam ise Ağır Romantik dizisi tekrar bölümü  izleyiciye keyifli anlar yaşatmaya geliyor...

8 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

07:30 Kalp Atışı

10:00 Yeni Gelin

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Ağır Romantik

22:15 Ağır Romantik

00:15 Cam Tavanlar

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