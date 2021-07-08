Kanserle savaşan Canan Ergüder tarzını değiştirdi: "Artık biraz da böyle"8 Temmuz 2021 Perşembe ATV yayın akışı | Heyecanla izlenen sinema filmi Örümcek Adam: Örümcek Evreninde TV'de ilk kez ATV'de !Galatasaray'da Lemina geri dönüyor | İlk görüşme gerçekleştirildi8 Temmuz 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı |Yeni bölümüyle Kefaret dizisi FOX'daNüfusunun çoğunluğunu aşılayan İsrail'den kötü haber: Delta varyantı BioNTech'in etkisini düşürüyor! Koruyuculuğu yüzde 64'e geriledi!8 Temmuz 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı |Keyifle izleyeceğiniz sinema filmi " Medusa Darbesi " Kanal D'deBahçelievler su kesintisi 8 Temmuz Perşembe! Sular ne zaman gelecek? Ankara, İzmir su kesintisi 8 Temmuz Perşembe!Dolar ve euro ibreyi yükselişe çevirdi! Dolar ve euro kuru ne kadar oldu? 8 Temmuz 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatları8 Temmuz 2021 Perşembe Star TV yayın akışı | Beklenmedik bir kaza, beklenmedik bir aşk hikayesi Kazara Aşk Star'da8 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu | A101 haftanın yıldızları belli oldu! Şok indirimler: Bu fırsatlar kaçmaz....
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 8 Temmuz 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | Yine geçmişe yolculuğa çıkaracak! Seksenler TRT 1 ekranlarında!

8 Temmuz 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | Yine geçmişe yolculuğa çıkaracak! Seksenler TRT 1 ekranlarında!

Merak edenler için 1 Temmuz 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışını haberimizde derledik. Güne 06:20'de Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi programı ile başlayan TRT1 yayın akışına, 12:10'da Gönül Dağı ile devam edecek. Seksenli yıllarda İstanbul’un küçük bir mahallesinde yaşayan insanların hikâyesini konu alan ve nostalji rüzgarları estiren Seksenler dizisi akşam 20.00'de izleyici ile buluşacak. İşte 8 Temmuz 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı...

8 Temmuz 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | Yine geçmişe yolculuğa çıkaracak! Seksenler TRT 1 ekranlarında!

Ekranların ilgi ile izlenen kanallarından olan TRT1'in yayın akışını merak edenler için haberimizde dizi ve programlara yer verdik. Güne  Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programı ile başlayan kanal yayınına 15:35'te ekrana gelen Masumlar Apartmanı dizisi ile devam edecek. Akşam hem nostaljik, hem enerjik, hem de çok komik içeriğiyle dikkat çeken Seksenler dizisi TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 8 Temmuz 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı...

8 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:50 Vuslat

10:25 Tozkoparan

12:10 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Seksenler (Altyazılı)

23:30 Türk Sineması "Ahlat Ağacı"

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT