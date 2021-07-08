8 Temmuz 2021 Perşembe TV8 yayın akışı |Heyecan dorukta! MasterChef 2021 yeni bölümü ile TV8'de
Birbirinden renkli program ve ilgi çekici dizileri ile izleyicileri ekran başına kilitleyen TV8 yayın akışına haberimizde yer verdik. 07:15'te 8’de Sağlık ekranlarda olurken akşam Türkiye'yi ekran başına kilitleyen program Masterchef yeni bölümü ile izleyici karşısına geçiyor... İşte 8 Temmuz 2021 Perşembe TV8 yayın akışı...
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan TV8'de bugün ekrana gelecek program ve diziler merak ediliyor. Güne keyifli anlar yaşatan Oynat Bakalım ile başlayan kanal hemen ardından 8’de Sağlık programını yayınlıyor. Akşam ise izleyiciyi ekranlara kilitleyen Masterchef 2021 yeni bölümü ile ekranlarda oluyor...
8 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Masterchef 2021
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Masterchef 2021
20:00 Masterchef 2021 / Yeni Bölüm
00:15 Yerli Dizi
01:30 Doya Doya Moda
04:00 Kırmızı Oda