Yüz yüze eğitime yeniden ara verildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), koronavirüs salgınındaki kritik vaka artışları nedeniyle bir çok kademede yeniden uzaktan eğitime geçme kararı verdi. Buna göre okul öncesi ve 8 ile 12. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime devam ederken, diğer öğrencilerin tamamı uzaktan eğitime geçti. Peki 8. ve 12. sınıflar haftada kaç gün okula gidecek 2021? 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim nasıl olacak?

8. VE 12. SINIFLAR HAFTADA KAÇ GÜN OKULA GİDECEK 2021?

8 ve 12. sınıflar haftada 5 gün okula gidecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, diğer öğrenciler için uzaktan eğitim sürecinin en az 15 gün boyunca devam edeceğini ve 1 Mayıs'a kadar okulların kapalı kalacağını duyurdu.

8. VE 12. SINIFLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK 2021?

6 Haziran'daki LGS sınavına hazırlanan 8. sınıf öğrencileri ile 26-27 Haziran'da uygulanacak olan YKS'ye katılacak 12. sınıf öğrencileri derslerini okullarında almaya devam edecek.

Bakan Selçuk, pandemi uzaktan eğitime geçilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Selçuk, şunları kaydetti: "Vaka sayıları azaldığında okullarımızın kapılarını yüz yüze eğitim için açıyor, risk gördüğümüz dönemlerde uzaktan eğitime geçmek durumunda kalıyoruz. Yüz yüze eğitime başlayabilmek için büyük bir çaba göstermiş, öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ve velilerimizin kıymetli dikkatleriyle çocuklarımıza okullarımızın kapılarını açabilmiştik.



Ancak ülke genelinde vaka sayılarındaki artış, bir kez daha yüz yüze eğitime ara vermemiz ve uzaktan eğitime geçmemiz gerektiğine işaret etti. Yüz yüze eğitime verdiğimiz bu aranın son olmasını yürekten diliyorum. Çocuklarımıza lütfen iletelim, okullarımız onlarındır, öğretmenlerimiz her zaman yanlarındadır.



Bu süreci birlikte yönetiyor, birlikte omuzluyoruz ve birlikte atlatacağız."

Kaynak: Bölge Gündem - Sabah

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