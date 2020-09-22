Türkiye’de milyonlarca öğrenci tarafından en çok merak edilen konuların başında Ortaokul ve Liseler ne zaman açılacak? sorusu geliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle dersler 21 Eylül'de uzaktan verilmeye başlandı. Yüz yüze eğitim ise sadece anasınıfı ve 1.sınıflar için başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Üç haftalık değerlendirme süreci 12 Ekim'e denk geldiği için tüm sınıfların bu tarihte eğitime başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Liseler başta olmak üzere tüm sınıfların hangi tarihte başlayacağı ilerleyen zamanlarda belli olacak.

SINAV MÜFREDATI DEĞİŞECEK Mİ?

Sınavlara hazırlanan 8. ve 12'nci sınıflar için bir müfredat düzenlemesi olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Selçuk, "Bu sene öğrencilerimizin, müfredatın tamamından sorumlu olmasını ve ölçme değerlendirme açısından okullarda sınav yapılması konusunu gündeme getiriyoruz. Resmi açıklamayı yakında yapacağız. İlkokulda sınav yok, ortaokullar, liseler için yani mevzuatta sınav muhatabı olan bütün çocuklarımız için sınavlarımızı okullarda yapacağız." diye konuştu.

FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “1. sınıfların alışması açısından 2+5 şeklinde sayıyı azaltarak yani 2 gün devam 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir. 2. sınıfların olup olmayacağı konusu önümüzdeki hafta salgının seyriyle netleşmiş olur, 8 ve 12’lerle ilgili ne zaman başlayacağı veya başlayıp başlamaması konusu haftaya gündeme alınacak” ifadelerini kullanmıştı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, devamsızlık durumu ve yüz yüz eğitimin hakkında şunları söyledi;

* Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir. Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır.

* Bu kademeler de Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları doğrultusunda, sınıf mevcudu yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacaktır ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacaktır.