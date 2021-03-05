8 yaşında timsaha yem oldu! Cesedin çıkarılma anları kan dondurdu

Endonezya'nın Borneo adasında 8 yaşındaki bir çocuk, babasıyla nehirde yüzerken bir timsah tarafından yutuldu. Durumu gören babası, timsahın arkasından yüzse de çocuğunu kurtaramadı. Ertesi gün 6 metrelik timsahı yakalayan yerliler timsahın karnını yararak çocuğun cesedini çıkardı. O anlar kameraya böyle yansıdı.