8 yaşında timsaha yem oldu! Cesedin çıkarılma anları kan dondurdu
Endonezya'nın Borneo adasında 8 yaşındaki bir çocuk, babasıyla nehirde yüzerken bir timsah tarafından yutuldu. Durumu gören babası, timsahın arkasından yüzse de çocuğunu kurtaramadı. Ertesi gün 6 metrelik timsahı yakalayan yerliler timsahın karnını yararak çocuğun cesedini çıkardı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
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05 Mart 2021 Cuma 16:56
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