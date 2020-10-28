8 yaşındaki çocuğa kangal dehşeti! Başına 52 dikiş attılar
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 8 yaşındaki Batuhan isimli bir çocuk, oyun oynamak için evinden parka gittiği sırada yolda bir kangalın saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla köpeğin altından alınan çocuk, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kafasına 52 dikiş atılan çocuk olanları böyle anlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayınladı!
Ermenistan'daki hastanelerden korkunç manzara! Askerinin cesetlerini ortalığa atmış
Hekimoğlu 24. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş Emre'yi kurtarabilecek mi?
Pencereden dışarıyı seyrettiği sırada canından oldu!
28 Ekim 2020 Çarşamba 11:28
Benzer Videolar