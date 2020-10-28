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  3. 8 yaşındaki çocuğa kangal dehşeti! Başına 52 dikiş attılar

8 yaşındaki çocuğa kangal dehşeti! Başına 52 dikiş attılar

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 8 yaşındaki Batuhan isimli bir çocuk, oyun oynamak için evinden parka gittiği sırada yolda bir kangalın saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla köpeğin altından alınan çocuk, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kafasına 52 dikiş atılan çocuk olanları böyle anlattı.

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28 Ekim 2020 Çarşamba 11:28
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