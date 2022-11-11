8 yaşındaki çocuk, ailesinin gözü önünde timsaha yem oldu!

Kosta Rika'nın Limon şehrinde, keyifli vakit geçirmek için nehir kenarına giden bir ailenin küçük çocukları sudan aniden çıkan bir timsahın saldırısına uğradı. Küçük çocuğu saniyeler içinde midesine indiren timsah gözden kayboldu.

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8 yaşındaki çocuk, ailesinin gözü önünde timsaha yem oldu! 1

Kosta Rika'nın Limon şehrindeki Matina Nehri'nde korkunç bir olay meydana geldi. Ailesiyle beraber gittiği nehrin kenarında oynayan çocuğu timsah tek hamle ile kaptı ve nehre sürükleyip, çocukla beraber kayboldu.

Korkunç olay Kosta Rika'nın Limon şehrinde yaşandı. Keyifli vakit geçirmek için Marina Nehri'ne giden ailenin 8 yaşındaki oğulları Julio Otero Fernandez Jr, nehre biraz fazla yaklaşınca sudan aniden çıkan timsaha yem oldu.

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