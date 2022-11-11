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8 yaşındaki çocuk, ailesinin gözü önünde timsaha yem oldu!
Kosta Rika'nın Limon şehrinde, keyifli vakit geçirmek için nehir kenarına giden bir ailenin küçük çocukları sudan aniden çıkan bir timsahın saldırısına uğradı. Küçük çocuğu saniyeler içinde midesine indiren timsah gözden kayboldu.
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