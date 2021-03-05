8 yaşındaki çocuk nehirde yüzerken dev timsahın hedefi oldu

Endonezya'nın Borneo adasında kan donduran bir olay meydana geldi. Babası ile nehre yüzmeye giden küçük çocuk dev timsahın hedefi oldu. 8 yaşındaki çocuk timsahın aniden onu kapmasıyla hiçbir şey yapamadı.

Baba, timsahın bir anda oğlunu kapması ile ilk önce bir şey yapamadı. Kendine gelince timsahın ardından yüzüp oğlunu kurtarmaya çalıştı ancak çabası başarısızlıkla sonuçlandı, acılı baba timsaha yetişemedi.

CESEDİNİ ERTESİ GÜN TİMSAHIN MİDESİNDEN ÇIKARDILAR

Kan donduran olayı duyan yerliler ertesi gün timsahı yakaladı ve el birliğiyle timsahın karnını kesip 8 yaşındaki küçük çocuğun cansız cesedini midesinden çıkardılar.

Çocuğun cesedinin timsahın midesinden çıkarıldığı anlar kayda alındı. Videoda acılı ailenin, çocuğunun kurtarılma anını izlerken feryatları duyuluyor.

Oktavianto nehrinin bir çok timsaha ev sahipliği yaptığı fakat o bölgede yaşayan insanların sık sık yıkanmak, su almak ve yemek pişirmek için nehre gittiği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.