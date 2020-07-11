8 yaşındaki Evin, dedesinin evinin bahçesinde ölü bulundu (2)

ANNE HÜLYA TEKER: KIZIM EPİLEPSİ HASTASIYDI

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde dedesinin bahçesine ölü bulunan 8 yaşındaki Evin'in annesi Hülya Teker (38), kızının epilepsi hastası olduğunu söyledi. Eşinin 8 yıldırı cezaevinde tutuklu olduğunu söyleyen Hülya Teker, yakınlarının maddi desteğiyle geçimlerini sağladıklarını belirtti. Kızının ölü bulunduğu sırada evde olmadığını söyleyen Teker, kayınpederi tarafından hastaneye götürüldüğünü ifade etti. Teker, "Ben evde değildim. Geldiğimde baktım kızımı evde bulamadım. Daha sonra kayınpederimin Evin'i hastaneye götürdüğünü öğrendim. Hastanede kızımın ölüm haberini aldım. Benim kızım öldü. Kızım epilepsi hastası. Zaman zamanlar nöbetler geçiriyordu. Büyümüştü, artık eskisi gibi nöbet geçirmiyordu. Ben nöbetten şüpheleniyorum. Belki kızım nöbet geçirmiş. Ölüm nedenini otopside belli olacak. Ben onları besledim. Babaları 8 yıldır cezaevinde tutuklu" dedi.

Torunu Evin'in hastaneye götüren dede İsmail Teker ise, "Evin'i alıp akrabalarımla beraber Bismil Devlet Hastanesi'ne götürdük. Ama kurtaramadık. 3 kardeşin en küçüğüydü. Çok üzgünüm" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA