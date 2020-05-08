8 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı
KOCAELİ'de 8 yıl 20 gün ağır hapis cezasıyla aranan O.Ç. polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
KOCAELİ'de 8 yıl 20 gün ağır hapis cezasıyla aranan O.Ç. polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 yıl 20 gün ağır hapis cezasıyla aranan O.Ç.'nin İzmit'te bulunduğu yeri tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler O.Ç.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Kaynak: DHA
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