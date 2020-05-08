8 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında soruşturma

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı istifa etti

Kapalı Çarşının açılış tarihi belli oldu

ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıkladı! YKS okulda mı yoksa stadyumda mu yapılacak?