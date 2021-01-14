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  3. 8 yılın ardından bir ilk: Capital Economics yıl sonu Dolar - TL beklentisini açıkladı!

8 yılın ardından bir ilk: Capital Economics yıl sonu Dolar - TL beklentisini açıkladı!

Capital Economics tarafından yapılan açıklamada, Jason Tuvey imzalı rapor ile mevcut para politikasının devam etmesi halinde, TL’de değerlenmenin devam etmesinin beklendiği belirtildi.

8 yılın ardından bir ilk: Capital Economics yıl sonu Dolar - TL beklentisini açıkladı!

Capital Economics'in raporunda kurumun Türk Lirası'na ilişkin beklentileri yer aldı. Jason Tuvey'in imzasının yer aldığı raporda, para politikasının şu anki haliyle devam etmesi durumda, Türk Lirasının da değerleneceği belirtildi.

2012'DEN BU YANA BİR İLK

Bloomberg'in haberine göre, raporda “Merkez Bankası’nın ortodoks politikalara dönüşü lirada ralliyi destekledi. Politikalara bağlı kalınması durumunda, ki bu yüksek ihtimal görülüyor, para birimindeki yükseliş devam edebilir. Dolar/TL ’de yıl sonu tahminimiz 7. Eğer bu gerçekleşirse 2012’den bu yana ilk kez yıllık değerlenme yaşamış olacak.” ifadesi yer aldı.

Capital Economics duyurdu: Yıl sonu Dolar - TL beklentisi açıklandı!

RAPORDA BELİRTİLEN RAKAM 7 SEVİYESİNDE 

“Erdoğan’ın ekonomi politikaları konusundaki görüşlerinden vazgeçtiğini düşünmüyoruz." denen raporda, toparlanmanın ivme kaybetmesi, enflasyonun yüksek kalması ve liranın yeniden baskı altında kalması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ortodoks politikaların çalışmadığını hissedebileceği" savunuldu.

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Buna göre kurumun yıl sonu dolar/TL tahmini 7 seviyesinde bulunuyor.

Capital Economics duyurdu: Yıl sonu Dolar - TL beklentisi açıklandı!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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