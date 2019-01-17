8 yıllık esaret Türkiye sayesinde son buldu

Yaklaşık 8 yıl önce Suriye'nin İdlib kentinde mahsur kalan 4 çocuk annesi Sudanlı Yusriyye Abdulkerim Hano, Türkiye ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı çalışması sonucu Atatürk Havalimanı'ndan ülkesine gitti.

Suriye'nin İdlib kentinde bundan yaklaşık 8 yıl önce iç savaşın başlamasından sonra, mahsur kalan ve eşinden 2 yıl önce ayrıldığı için 4 çocuğuyla birlikte tek başına yaşam mücadelesi veren Yusriyye Abdulkerim Hano, Türkiye ve Sudan'ın işbirliğinde İHH İnsani Yardım Vakfı'nın da desteğiyle İdlib'den çıkarıldı. İdlib'den önce Türkiye'nin sınır kenti Hatay'a getirilen Hano, buradan ülkesine gitmek için İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirildi. Hano'yu Atatürk Havalimanı'ndan ülkesine uğurlamak üzere Sudan Türkiye Büyükelçisi Yousif Elkordofani tarafından karşıladı.

"Herkese çok teşekkür ediyorum"

Suriye'de hayatta kalmak için çeşitli yerlerde çalıştığını belirten ve herkese çok teşekkür eden Hano, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin yardımıyla Suriye'den çocuklarımla birlikte çıktık. Kendimizi güvenli bir şekilde hissetmemizde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Allah'a şükür babam, annem ve kardeşlerim var. Onlar da beni bekliyor. Fırınlarda çalıştım, evlerde çalıştım. Yapılan insani yardımlarla uzun süre ayakta kalabildim" diye konuştu.

"Türkiye'ye ve İHH'ya çok teşekkür ederim"

Sudan Türkiye Büyükelçisi Yousif Elkordofani de Sudan adına teşekkürlerini belirterek, "Sudan adına Türkiye'ye ve İHH'ya çok teşekkür ederim. Aile Suriye'deydi. Güvenlik sorunu yaşamaktaydı. Bundan dolayı bizden de Sudan'a gelmek için yardım istediler. Bizim Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Türk Güvenlik güçlerinin de desteğiyle İdlib'den çıkardık. Birkaç saat sonra da Sudan'a gidecekler. Suriye'de yaşananlardan dolayı eşinden ayrıldı. Aile mağdur olmuş durumda. Tabi biz de yardımcı olacağız. Ortak bir işbirliğiyle buradan çıkardık. Türkiye ile Sudan arasında güvenlik işbirlikleri iyi durumda. Daha da iyi bir yere getireceğiz" dedi.

Kaynak: İHA