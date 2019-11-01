‘80 Günde Devr-i Alem’ izleyicisiyle buluşuyor

Fransız Yazar Jules Verne'in klasikler arasına adını yazdıran eseri "80 Günde Devr-i Alem" çocuklar için sahneye taşınıyor. Gezgin Bay Fogg ile bu muhteşem maceraya katılmak isteyen çocuklar, 3 Kasım Pazar saat 12:00'de Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde buluşuyor.

Cesaretle yola koyulmanın önünde hiçbir engel olamayacağının çarpıcı öyküsünü anlatan "80 Günde Devr-i Alem" oyununda Bay Fogg, birçok engelle karşılaşıyor ama hiçbir engel onu yolundan geri döndüremiyor.

Kaynak: DHA