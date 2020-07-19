80 tonluk beton mikseri devrildi, sıkışan sürücü 2 saatte kurtarıldı

ANTALYA'da, viyadükte virajı alamayarak devrilen 80 tonluk beton mikserinin sürücüsü Ramazan Alkın, sıkıştığı yerden itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla yaralı kurtarıldı. Alkın, kendisini kurtaran itfaiye ekibine teşekkür etti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Antalya- Isparta karayolunun 25'inci kilometresinde, yeni yapılan viyadükte meydana geldi. Ramazan Alkın'ın kullandığı 06 BR 4273 plakalı beton dolu 80 tonluk mikser, Organize Sanayi Bölgesi yönüne dönerken virajı alamayarak, devrildi. Yol kenarındaki demir korkuluklara takılarak yan yatan mikserin sürücü Ramazan Alkın, sürücü koltuğunda sıkıştı. Haber verilmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 kurtarma aracı ile sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Sağlık ekipleri yaralıya sıkıştığı yerde serum takarken, itfaiye ekipleri 2 saat boyunca sürücüyü hayatta tutmak için büyük mücadele verdi. Kurtarma sırasında yaralı Alkın'ın görevlilere, "Ne olur çabuk olun. Aşağım gitti" diye seslenmesi dikkati çekti. Trafik polisi ve jandarma ekiplerinin yol ve çevre güvenliği aldığı kurtarma bölgesine 2 de vinç çağrıldı. 2 saatlik çalışmanın ardından mikser sürücüsü sıkıştığı yerden çıkarılarak, sedyeye alındı. Kendisi için mücadele veren itfaiye erlerine teşekkür eden Ramazan Alkın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: DHA