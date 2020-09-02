80 yaşındaki dedenin maske isyanı: ''Cezadan korkuyorlar, ölümden korkmuyorlar''

Vaka sayılarında en çok artışın görüldüğü Erzurum'da 80 yaşındaki bir adam, maskesiz dolaşan insanlara tepki gösterdi. Bu durumla ilgili olarak “Maskenizi neden takmıyorsunuz siz ölüme karşımı geliyorsunuz. Kendinizi düşünmüyorsanız evinizdeki çocuklarınızı düşünün. Ailenizi düşünün ayıptır maskenizi takın'' dedi.