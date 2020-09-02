80 yaşındaki dedenin maske isyanı: ''Cezadan korkuyorlar, ölümden korkmuyorlar''
Vaka sayılarında en çok artışın görüldüğü Erzurum'da 80 yaşındaki bir adam, maskesiz dolaşan insanlara tepki gösterdi. Bu durumla ilgili olarak “Maskenizi neden takmıyorsunuz siz ölüme karşımı geliyorsunuz. Kendinizi düşünmüyorsanız evinizdeki çocuklarınızı düşünün. Ailenizi düşünün ayıptır maskenizi takın'' dedi.
Erzurum’da yaşayan 80 yaşındaki Turgut Erin Çarlı, vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıklarını belirterek Polisi görünce cezadan korkuyorlar ama ölümden korkmuyorlar. Şu an kafelerin bahçeleri açık ama kar yağınca herkes kafelerin ve kahvehanelerin içerisine doluşacak. İnsanlar dikkat etmezse kışın ölümler artacak'' diyerek tepkisini dile getirdi.
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02 Eylül 2020 Çarşamba 13:35
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