80 yaşındaki kadın evinde çıkan yangında öldü

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, Fatma Erkuş (80) evinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek, hayatını kaybetti.

Çal ilçesi Süller Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binanın zemin katında yaşayan Fatma Erkuş'un evinde, sabah saatlerinde sobadan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu. Evden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından evden çıkarılan yaşlı kadının, kaybettiği belirlendi. İlk incelemede dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği tespit edilen Erkuş'un cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA