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80 yaşındaki ünlü oyuncu Jessica Walter hayatını kaybetti

Oyunculuk kariyeri boyunca 160'tan fazla projede yer alan ünlü oyuncu Jessica Walter, 80 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi kızı Brooke Bowman duyurdu.

80 yaşındaki ünlü oyuncu Jessica Walter hayatını kaybetti 116

80 yaşındaki ünlü oyuncu Jessica Walter uykusunda hayatını kaybetti.