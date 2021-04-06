80’lerin ünlü dolandırıcısıydı! ‘Raki’ lakaplı Güney Zobu hayatını kaybetti!

80'lerde taktığı fötr şapkası ve ‘Raki’ lakabıyla nam salan ünlü dolandırıcı Güney Zobu, dün 82 yaşında yaşamını yitirdi.

1980'lerde ‘Sülün Osman’ lakaplı Osman Ziya Sülün’den sonra ülkenin en büyük dolandırıcısı olarak adını duyuran ve kaçak yollardan döviz almak isteyen milyonerleri kendi yollarıyla dolandıran Güney Zobu, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.

SÜLEYMAN DEMİREL İLE ABD SUBAYI OLARAK KONUŞMUŞ

‘Raki’ lakaplı Güney Zobu, şık kıyafetleri, elinden düşürmediği purosu ile dolandırıcıların efsanelerinden olup dolar taşımanın yasak olduğu günlerde kaçak dolar almak isteyen milyonerleri dolandırıp kendisinden sıkça bahsettirmiştir. Hatta bir ABD subayı kıyafeti giyinip o dönemin ünlü siyasetçisi Süleyman Demirel’le sohbet eden Zobu, yaş ilerledikten bir süre sonrada emekliye ayrılmıştır.

Güney Zobu kimdir, nerelidir, kaç yaşında, neden öldü? Güney Zobu Dolandırıcı Raki lakabını nasıl aldı?

''RENKLİ BİR KİŞİLİĞE SAHİPTİ''

İstanbul'un Tuzla ilçesinde son zamanlarını eşi Hale Zobu ile birlikte geçiren Güney Zobu, Kanser ve KOAH hastalığının iyice ilerlemesinin ardından kaldırıldığı hastanede vefat etmiştir. Zincirlikuyu Mezarlığı’nda dün kılınan cenaze namazında ise eşi Hale Zobu, Güney Zobu ile ilgili 22 yaşında Güney’e aşık oldum. 2 kızımız dünyaya geldi. Onun 2 kızı daha vardı. Kimse arkasından küfür etmezdi. Çok renkli bir kişiliğe sahipti. Kızım babasının kitabını hazırlayacak” dedi.