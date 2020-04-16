81 İLDE 772 SEMT VE MAHALLE PAZARINDA DENETİM
İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 81 ilde 772 semt ve mahalle pazarında denetim yapıldı.
İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 81 ilde 772 semt ve mahalle pazarında denetim yapıldı. Buralarda; sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu, ürünleri elle seçmeme, tezgah arası 3 metre mesafe kurallarına uymayan 342 pazar esnafı-müşteriye adli ve idari işlem uygulandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ANKARA'DAN)
-Semt pazarında polis ve zabıta denetimi
-Pazar girişinde vatandaşlara ateş ölçümü yapılması
-Pazar girişinde maskesi olmayan vatandaşlara maske verilmesi
-Polis ve zabıtanın virüs konusunda esnafı uyarması
-Vatandaş ve esnaf ile röp.
-Detaylar
Haber Kodu : 200415237 İLE GÖRÜNTÜ DÜN GEÇİLDİ
Kaynak: DHA
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