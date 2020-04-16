81 İLDE 772 SEMT VE MAHALLE PAZARINDA DENETİM

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 81 ilde 772 semt ve mahalle pazarında denetim yapıldı. Buralarda; sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu, ürünleri elle seçmeme, tezgah arası 3 metre mesafe kurallarına uymayan 342 pazar esnafı-müşteriye adli ve idari işlem uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ANKARA'DAN)

-Semt pazarında polis ve zabıta denetimi

-Pazar girişinde vatandaşlara ateş ölçümü yapılması

-Pazar girişinde maskesi olmayan vatandaşlara maske verilmesi

-Polis ve zabıtanın virüs konusunda esnafı uyarması

-Vatandaş ve esnaf ile röp.

-Detaylar

Haber Kodu : 200415237 İLE GÖRÜNTÜ DÜN GEÇİLDİ

Kaynak: DHA